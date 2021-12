Todas las veces cuando Andrew Garfield mintió sobre Spider-Man: No Way Home

Durante meses hubo mucha especulación sobre Spider-Man: No Way Home, principalmente sobre si aparecerían o no Andrew Garfield y Tobey Maguire en la esperada película de Tom Holland.

El pasado 15 de diciembre, la tercera entrega de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel llegó a cines con estrellas de las franquicias pasadas como Alfred Molina (Doctor Octopus) y Willem Dafoe (Duende Verde).

Cómo te compartimos en La Verdad Noticias, en más de una ocasión Andrew Garfield insistió en que no estará en Spider-Man No Way Home, por lo que un fan recopiló todas las ocasiones en las que mintió sobre estar en la pelicula.

Andrew Garfield miente sobre volver como Spiderman

Ver a Garfield en la película fue más que una sorpresa: fue la validación de mucha fe que se había mantenido entre los fans durante un todo año desde que se filtraron los rumores sobre el casting del elenco para Spider-Man: No Way Home.

Pese a que se difundieron imágenes de Andrew Garfield en set de Spider-Man: No Way Home, negó rotundamente estar incluso más que cualquier otro actor involucrado en el crossover.

De hecho, como prueba de cuán fervientemente negó Garfield estar en Spider-Man: No Way Home, un fan de Marvel ha elaborado un supercut de todas las veces que negó su participación que te presentamos a continuación.

Just a compilation of Andrew Garfield denying that he is in NWH (part 2) pic.twitter.com/7nWhg2aBlj — ً (@dcurachel) December 20, 2021

Fans quieren The Amazing Spider-Man 3

Tras el estreno de Spider-Man: No Way Home, fans lanzan campaña para producir "The Amazing Spider-Man 3" con Andrew Garfield incluso han publicado una convocatoria para hacer tendencia #MakeTASM3 el próximo 25 de diciembre.

Aunque Andrew Garfield no ha respondido a las peticiones en redes sociales por producir el que sería el final de su trilogía, The Amazing Spider-Man 3, en varias ocasiones aseguró amar el personaje y estar dispuesto a interpretarlo otra vez.

