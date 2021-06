Todas las variantes de Loki confirmadas en el Universo Cinematográfico de Marvel

Después de ser capturado por la Time Variance Authority en "Loki"y decirle que es un criminal que viola la línea de tiempo conocido como una "variante", Loki Laufeyson también se entera de que no es el único.

El episodio 2 de Loki, "The Variant", revela que TVA ha tenido que "podar" las variantes de Loki más que casi cualquier otro tipo de variante. Para llevar el punto a casa, Mobius le muestra a Loki solo algunas de las otras variantes que han preocupado a la organización.

La existencia de tantas variantes previas de Loki explica por qué Mobius ya parece conocerlo tan bien y hablar con él como si fueran viejos amigos (o enemigos) cuando eo dios llegó por primera vez a la TVA.

A través de su exploración de la "línea de tiempo sagrada" y la amenaza que presentan las variantes, Loki está configurando el multiverso de Marvel Cinematic Universe, un concepto que fue objeto de burlas en Spider-Man: Far From Home y será la premisa central de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Como un embaucador incurable, no es de extrañar que Loki haya intentado romper con la línea de tiempo sagrada de tantas formas diferentes. Una variante en particular ha estado atacando a los Minutemen de TVA y robando sus cargos de reinicio como parte de un plan para interrumpir la línea de tiempo sagrada sin posibilidad de reparación.

Pero ¿qué hicieron los demás? Aquí en La Verdad Noticias están todas las variantes de Loki en el MCU confirmadas hasta ahora.

Loki L1130

Loki L1130

La variante principal de Loki se creó durante los eventos de Avengers: Endgame, cuando los Vengadores retrocedieron en el tiempo para robar las Infinity Stones antes de su destrucción por Thanos.

Después de un desafortunado encuentro entre Tony Stark y Hulk, el Tesseract se deslizó al alcance de Loki y lo usó para escapar, rompiendo con la línea de tiempo sagrada en la que fue llevado de regreso a Asgard y comenzó su viaje hacia la redención.

Esta edición de 2012 de Loki aún no había experimentado la angustia de la muerte de Frigga, la pérdida de Odin y la destrucción de Asgard, pero quedó atrapado en esos eventos, así como en su propia muerte, al ver los registros de TVA.

Y después de conocer a Lady Loki, esta variante de Loki puede estar esperando alterar la línea de tiempo principal a una en la que Thanos no lo mate.

Hulk Loki

Hulk Loki

Quizás la más extraña de todas las variantes de Loki es una que se parece a Hulk, con piel de color amarillo verdoso y músculos poderosos. Esta versión de Loki parece tener cuernos curvos que crecen directamente de su cabeza, en lugar de usarse como un casco, y tiene ropa rasgada que indica una transformación reciente o una existencia semi-salvaje.

El Loki que los fanáticos conocen y aman siempre está buscando poder, por lo que tal vez esta variante vio a Hulk, interpretado por Mark Ruffalo, y decidió que quería algo de sangre irradiada con rayos gamma.

Loki vikingo

Loki vikingo

Una de las variantes, Loki L7803, es un guiño directo a una historia contada por Loki en Mighty Thor. El antiguo atuendo vikingo, que incluye un casco con cuernos que cubre la mitad superior de la cara de Loki y una capa de musgo verde, es usado por Loki en la portada de Mighty Thor # 6 y en una historia de la era vikinga que cuenta el Loki actual.

En la historia, un guerrero vikingo llamado Bodolf se enoja cuando sus oraciones a Thor no logran ganarle la victoria en la batalla, por lo que le reza a Loki. Siempre ansioso por sabotear a su hermano, Loki le dice a Bodolf que beba la sangre de un dragón, lo que le dará el poder de derrotar a Thor en la batalla.

Bodolf lo hace y se vuelve lo suficientemente fuerte como para desafiar a Thor, pero a costa de transformarse en un monstruo. Se ha establecido en la MCU que los asgardianos visitaron Midgard durante la era vikinga y fueron aclamados como dioses por los escandinavos, por lo que esta variante de Loki puede haber sido una que fue podada por entrometerse hace siglos.

Tour de Francia Loki

Tour de Francia Loki

No todas las variantes de Loki quieren convertirse en el Rey del Espacio; Loki L1247 aparentemente solo quería ser elogiado por su ciclismo de larga distancia. Visto con el maillot amarillo del líder de la carrera, unos pantalones cortos de ciclista personalizados y un peto con el "Equipo Loki" estampado en él.

Loki L1247 también sostiene la Coupe Omnisports, el trofeo que se entrega al ganador del Tour de Francia. Esta copa azul y dorada fue noticia en 2018 cuando le robaron la Coupe Omnisports del ganador del Tour de Francia, Geraint Thomas. El trofeo nunca se recuperó y Thomas finalmente recibió un reemplazo.

Quizás Loki L1247 fue el culpable y robó la Coupe Omnisports para poder regresar a casa presumiendo de haber sido coronado como el mejor ciclista de Midgard.

Loki tramposo

Tramposo Loki

Los vikingos no eran la única civilización que tenía un dios tramposo. La variante de Loki L8914, que tiene cuernos, barba y lo que parecen ser pezuñas hendidas en lugar de pies, se parece al dios griego Pan.

Hijo de otro embaucador, Hermes, Pan es tradicionalmente representado como un fauno con patas de cabra, barba y cuernos, y es el dios de la naturaleza, conocido por su amor por la naturaleza y la música, y también por ser incurablemente lujurioso.

Loki tiene solo un poco más de mil años y, por lo tanto, es demasiado joven para haber sido un dios para los antiguos griegos, pero tal vez esta variante modeló su apariencia en Pan. Lleva un traje verde holgado, una bufanda o cuentas alrededor del cuello y, curiosamente, parece llevar una de las insignias de campaña del presidente Loki.

Loki Gigante de Hielo

Loki Gigante de Hielo

Loki puede parecer un asgardiano, pero los eventos de Thor revelaron que en realidad es el hijo de Laufey, el rey de los Gigantes de Hielo. Loki siempre había sido un poco malo, pero saber que no era el hijo biológico de Odin es lo que realmente lo envió por el camino de la villanía.

Sus orígenes se mencionan en el episodio 2 de Loki cuando Mobius lo llama un "enano de hielo" (en los cómics, Loki tenía un tamaño drásticamente inferior al de un Gigante de Hielo). El resumen de Mobius de encuentros anteriores con Lokis revela que una variante abrazó por completo su herencia de Gigante de Hielo vistiendo con orgullo su piel azul y ojos rojos.

Quizás esta versión de Loki se separó de la línea de tiempo cuando decidió gobernar Jotunheim, el hogar de los Gigantes de Hielo, en lugar de conquistar Asgard o Midgard primero.

Presidente Loki

Presidente Loki

Una variante de Loki que aún no se ve en el programa, pero que aparece en gran medida en los avances del programa, es el presidente Loki. Esta versión del personaje proviene directamente de la miniserie Vote Loki, en la que el Dios de la Travesura se postula para presidente.

Su plataforma de campaña argumenta que todos los candidatos son mentirosos y tramposos, pero promete mentir con valentía y orgullo, mentir directamente a los estadounidenses, una política que lo hace sorprendentemente popular.

En la versión de Loki de esta variante, parece que se ganó a una banda de rufianes postapocalípticos y se convirtió en su gobernante. Por supuesto, sin contexto para esta variante, es posible que este sea en realidad Loki L1130 después de su escape de TVA.

Lady Loki

Lady Loki

Finalmente, la gran revelación al final del episodio 2 de Loki es Lady Loki, ¿o no? Este misterioso personaje, interpretado por Sophia Di Martino, usa una variación de la ropa asgardiana de Loki y tiene un peinado similar al suyo (aunque en rubio), además de usar una versión más pequeña de su casco con cuernos.

La TVA ciertamente cree que esta es una variante de Loki, y parece ser la más peligrosa de todas. Hay un precedente para Lady Loki en los cómics, donde Loki renació en el cuerpo de Lady Sif, y en los archivos del MCU de Loki dice que su sexo es "fluido", ya que Loki puede cambiar su apariencia con facilidad. Sin embargo, es posible que "Lady Loki" no sea en realidad una variante de Loki.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.