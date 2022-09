Todas las series y películas que abandonan Netflix en octubre

Producciones que saldrán de Netflix en octubre de 2022

Mes a mes la plataforma de Netflix nos sorprende con sus estrenos, sin embargo no solamente se trata de agregar películas a el catálogo, sino también varias producciones se enfilan para decir adiós al servicio.

Cabe resaltar que en el pasado estas producciones ya habían abandonado la plataforma, un tema que por licencia debe respetarse, sin embargo podrían regresar a la plataforma en el futuro.

Con la lista de estrenos para el mes de octubre, en La Verdad Noticias te traemos aquellos títulos que abandonarán la plataforma a lo largo de octubre y quizá alguno de ellos merezca una última oportunidad.

Presta mucha atención a la lista completa de series y películas que se irán de la plataforma en breve, sobre todo si alguna de ellas está actualmente en tu lista de espera:

2 de octubre

Schitt’s Creek: Temporadas 1-6

7 de octubre

Sofia the First: Temporadas 1-4

8 de octubre

After

13 de octubre

Apocalypse Now Redux

Everything Must Go

Little Italy

Scary Movie 4

The Girl Next Door

14 de octubre

Bleach The Movie: Fade to Black

Bleach the Movie: Hell Verse

15 de octubre

Sinister 2

21 de octubre

Yes, God, Yes

22 de octubre

Hemlock Grove: Temporadas 1-3

26 de octubre

Begin Again

27 de octubre

Metallica Through The Never

31 de octubre

8 Mile

Bridget Jones’s Diary

Ferris Bueller’s Day Off

Footloose

Friday

Friday After Next

Johnny Mnemonic

Leah Remini: Scientology and the Aftermath: Temporadas 1-3

Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events

Miss Congeniality

Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous

Monster-in-Law (70021634) 10/31/2022

Naruto: Temporadas 1-9

The Notebook

Rock of Ages

Como es bien sabido octubre es considerado el mes del terror en el mundo del entretenimiento y vaya que el servicio líder se ha preparado con las siguientes entregas:

"Derry Girls" (7 de octubre)

"El club de la medianoche" (7 de octubre)

"Las hermanas" (8 de octubre)

"Belascorán" (12 de octubre)

"Misterios sin resolver. Vol. 3" (18 de octubre)

"28 días paranormales" (21 de octubre)

"El gabinete de las curiosidades de Guillermo del Toro" (25 de octubre)

Cabe señalar que los estrenos y renovaciones de Netflix están sujetos a cambios sin previo aviso, por lo cual te recomendamos estar al penidiente de toda la información que traemos para ti.

