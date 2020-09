Batman: Todas las series animadas del superhéroe en orden cronológico

Todas las series animadas de Batman (en orden cronológico)

Batman, además de ser conocido por sus cómics y películas, también ha sido la estrella de varios programas animados que han tocado los corazones de múltiples generaciones. Aquí están todos sus programas animados en orden cronológico.

Nota: programas como Super Friends y Justice League no aparecerán porque no están completamente enfocados en Batman.

The Adventures Of Batman (1968)

Después de que explotara la serie de Batman de 1966 protagonizada por Adam West, se produjeron dibujos animados de popularidad. Este programa estaba compuesto por los segmentos de Batman de The Batman / Superman Hour con Olan Soule asumiendo el papel de Adam West, mientras que Casey Kasem (quien expresó a Shaggy en Scooby-Doo) reemplazó a Burt Ward como Robin.

Más tarde sería titulado Batman With Robin The Boy Wonder. Fue solo el comienzo, ya que esto generaría los Súper Amigos, para bien o para mal, así como los cruces con Las Nuevas Películas de Scooby-Doo. Ciertamente está anticuado, pero muchos comparten buenos recuerdos con él.

The New Adventures Of Batman (1977)

The New Batman Adventures fue más o menos una continuación del programa anterior, pero contó con una mejor animación y algunas voces familiares: Adam West y Burt Ward repitieron sus roles icónicos años después de la cancelación de su propio programa. Continúan sobresaliendo en los roles, pero este programa decidió ir en una dirección interesante.

Este fue el programa que presentó a Bat-Mite como su pequeño compañero lindo pero molesto. Al igual que Scrappy-Doo de Scooby-Doo o Kazoo de The Flintstones, no fue la mejor de las ideas y fue una de las principales razones por las que el programa duró solo una temporada.

Batman: The Animated Series (1992)

Cuando se trata de Batman, solo hay un programa animado que entra instantáneamente en la mente de los fanáticos de todo el mundo y es el aclamado Batman: la serie animada de 1992. Con una escritura que provocó y entretuvo tanto a los adultos como a los niños, matices y profundidad para los villanos, y una animación aún hermosa, este es uno de los programas animados más revolucionarios jamás realizados.

Batman: TAS generó un universo compartido con programas como Superman: The Animated Series y Justice League, e incluso estableció un personaje de DC ahora famoso con Harley Quinn. Batman de Kevin Conroy y el Joker de Mark Hamill se han vuelto icónicos y, a veces, aún expresan a los personajes hasta el día de hoy.

The New Batman Adventures (1997)

Cuando se canceló Batman: The Animated Series, se revivió con un nuevo estilo artístico que coincidía con lo que Superman: The Animated Series había estado haciendo en ese momento. Esto resultó en dos temporadas adicionales sólidas para esa versión de Batman, a pesar de que a los fanáticos no les gustaba cada rediseño, especialmente el nuevo aspecto del Joker.

El programa proporcionó un montón de aventuras divertidas, exploró la historia de Harley Quinn y demostró que Batman todavía era un personaje comercializable a pesar de la película más reciente en ese momento: Batman y Robin. De hecho, Batman era tan popular que se dio luz verde a otra serie sobre él.

Batman Beyond (1999)

En el futuro cyberpunk de Gotham City, Bruce Wayne se retira debido a una afección cardíaca combinada con un error que casi lo hace cruzar una línea. Gotham no tiene su protector hasta que un adolescente con problemas llamado Terry McGinnis se topa con la Baticueva y se roba el traje de baño más nuevo. Bruce termina confiando a Terry la protección de la ciudad como el nuevo Batman.

Batman Beyond tomó un movimiento audaz para retirar a Bruce Wayne, pero ganó un culto que lo hizo durar algunas temporadas antes de ser cancelado. Terry pasaría a aparecer en cómics, aparecería en un corto oficial del 75 aniversario y obtendría un resumen final en Justice League.

The Batman (2005)

Uno de los programas más divisivos protagonizados por Caped Crusader, The Batman apuesta más por toneladas de acción y emoción que por el drama o la intriga de los personajes. Esta vez, Batman tenía la voz de Rino Romano y lucía un arsenal de armas llamativo y de alta tecnología, así como una Baticueva que pondría celoso a un villano de Bond.

Si bien no fue para todos, The Batman duró varias temporadas y continuó adoptando su propio estilo para cada villano y héroe: presentando nuevas versiones de Robin, Batgirl e incluso personajes como Martian Manhunter.

Batman: The Brave And The Bold (2008)

Imagínese si la serie Adam West se modernizara, estuviera llena de acción y presentara una amplia gama de héroes de DC: eso es Batman: The Brave And The Bold. Cada episodio se centra en Batman (con la voz de Diedrich Bader) formando equipo con algún otro héroe famoso u oscuro en una aventura al estilo de la Edad de Plata.

Fue un programa divertido que duró algunas temporadas en Cartoon Network con una animación única, humor y acción bien escritos combinados, y la mayoría de las historias y personajes se hicieron justicia. Probablemente fue así como muchos niños modernos conocieron por primera vez personajes como Blue Beetle.

Beware The Batman (2013)

Cambiando de colorido y lleno de acción a un ángulo más oscuro de suspenso de detectives, Beware The Batman está protagonizado por Anthony Ruivivar como el héroe titular. Esta serie debe ser elogiada por tratar de diferenciarse de cualquier otra serie de Batman: nunca copió los arcos de la historia de un programa anterior e incluso trajo más villanos oscuros como Magpie y el profesor Pyg al centro de atención para variar.

La serie también presentó a Katana como la compañera y chófer de Batman, esta vez con una dinámica similar a The Green Hornet. Todo hizo que el programa generara división entre los fanáticos, combinado con la animación 3D similar a Star Wars: The Clone Wars, que todavía era popular para muchos en 2013. Resultó que el programa sólo duró una temporada.

Batman Unlimited (2015)

¿Recuerdas esta serie? Lo más probable es que no, ya que se trataba de una serie de episodios cortos que iban directamente al canal de YouTube de DC Kids. Esta y algunas películas animadas se basaron en la línea de juguetes del mismo nombre y eran esencialmente una forma de comercializar esos juguetes para los niños. Roger Craig Smith volvió a la voz de Batman después de proporcionarla para Batman: Arkham Origins.

En general, es obvio que el programa es solo un anuncio de juguete de último momento, como lo demuestran tanto la escritura confusa como la animación. Batman Unlimited luchó por tener cualquier tipo de identidad que no fueran bonitos colores y artilugios, intentando con todas sus fuerzas atraer a todos, pero de alguna manera no atraer a nadie al arrojar todo a la pared con la esperanza de que se mantuviera.

