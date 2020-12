Thor: Love and Thunder: Tessa Thompson SORPRENDE con spoilers de esta nueva película

Thor: Love and Thunder se está convirtiendo rápidamente en uno de los proyectos más intrigantes de Marvel, y ahora, la estrella que regresa Tessa Thompson ha provocado aún más sorpresas por venir.

En una entrevista reciente la actriz no solo confirma su papel de Reyna de Asgard en la próxima secuela, sino que también sugiere que podrían aparecer aún más personajes del MCU más amplio.

Valkirya personaje de la película de 'Thor Ragnarok'.

"Sí. Puedo burlarme de algo es de que definitivamente es el Rey de New Asgard cuando la encontremos. Y como fue el caso en los últimos cuatro, diría que es parte de una aventura que involucró a Thor, en el sentido de que se llama Thor: Love and Thunder.

Y yo diría que están sucediendo algunas cosas interesantes. Tenemos algunos personajes nuevos; tenemos algunas personas potencialmente de otros bolsillos de la MCU. Y luego tenemos algunas personas, tal vez, que hemos visto antes. "

Durante el final de Avengers: Endgame del año pasado, Thor nombra a Valkyrie de Tessa Thompson como la Reyna de Asgard, cuyo reino ahora reside en la Tierra. Aunque Thor: Love and Thunder mostrará a Valkyrie en este papel real, parece que todavía encontrará tiempo para escapar y unirse a la última aventura.

Thor: Love and Thunder está comenzando a parecerse cada vez más a un gran evento de Marvel, con varios miembros de los Guardianes de la Galaxia listos para unirse a los asgardianos en la secuela.

Anteriormente La Verdad Noticias informó que Chris Pratt ya ha sido confirmado para regresar como Star-Lord, y ahora circulan rumores de que personas como Vin Diesel, Idris Elba y Jaimie Alexander también regresarán como Groot, Heimdall y Lady Sif respectivamente.

Los comentarios de Thompson ciertamente vibran con informes recientes, que han indicado que Thor: Love and Thunder se parecerá mucho a una película no oficial de los Vengadores ; "En enero, la secuela de Taika Waititi, Thor: Love and Thunder, está comenzando su rodaje en Australia con un elenco en expansión reunido para lo que un conocedor está comparando con" una sensación de Avengers 5 ", gracias a su conjunto".

¿Qué otros personajes de Marvel se unirán a la película?

Si bien ciertos elementos de la trama permanecen en secreto, la estrella que regresa Natalie Portman no puede dejar de revelar que se vestirá como The Mighty Thor en la película.

Durante una entrevista reciente, la actriz confirmó que ha estado en Australia por algún tiempo mientras la producción se prepara para comenzar a filmar y, mientras hablaba de su entrenamiento para el papel y cuánto sabe sobre la próxima película, Portman lo dejó muy claro. que ella tomará cierto manto de superhéroe.

"No. Muy poco, solo estoy tratando de entrenar para parecer una figura de acción ... Sí, The Mighty Thor", bromeó antes de doblarse. "El Jane Foster Thor se llama The Mighty Thor".

Pero no es solo Portman, ya que Tessa Thompson también declaró su entusiasmo por "ver a una mujer empuñar el martillo". Mientras hablaba de la película durante una aparición en ACE Comic Con, Thompson continuó diciendo que "Natalie ya se está volviendo aficionada y voy a enseñarle mi truco para gruñir.

Déjame enviarle un mensaje de texto ahora sobre eso, en realidad. Realmente estoy deseando que llegue la siguiente fase, creo que será emocionante".

Varios detalles sobre Thor: Love and Thunder se revelaron en el reciente Día del Inversor de Disney, el más intrigante de los cuales es el papel de la estrella de The Dark Knight , Christian Bale, como el villano.

El ganador del Oscar interpretará al formidable Gorr the God Butcher in Love and Thunder , un extraterrestre cuyo odio a los dioses lo lleva a una misión de venganza a través del tiempo y el espacio.

Lamentablemente, el público tendrá que esperar un poco antes de ver cómo encajan todas las piezas, con Thor: Love and Thunder programado para llegar a los cines el 18 de febrero de 2022.

