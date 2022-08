“Thor: Love and Thunder”: ¿Cuánto llega a Disney Plus?

¿Cuándo se estrena Thor: Love and Thunder en Disney Plus?

La más reciente película de Marvel “Thor: Love and Thunder” se estrenó en cines hace unos meses, sin embargo para quienes no pudieron ir a verla, Disney Plus tiene grandes noticias, pues llegará a la plataforma en los próximos días.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Disney ha consentido a los suscriptores de su plataforma, pues los recientes lanzamientos de Marvel y su compañía, se estrenan en un periodo relativamente corto.

Tal es el caso de “Thor: Love and Thunder” la exitosa película protagonizada por Chris Hemsworth y Natalie Portman.

¿Cuándo se estrena Thor Love and Thunder en Disney Plus?

¿Cuándo se podrá ver Thor: Love and Thunder en Disney Plus?

Será el próximo 8 de septiembre cuando los suscriptores de Disney Plus podrán disfrutar de “Thor Love and Thunder” la última película de uno de Los Vengadores originales.

“Thor: Love and Thunder de Marvel Studios es un estreno que se transmitirá el 8 de septiembre solo en Disney Plus”, anunciaron en redes sociales.

Recordemos que esta nueva entrega de Marvel Studios se convirtió en todo un éxito y pudo ver el regreso de el "dios del trueno", quién se ha convertido en uno de los superhéroes más queridos.

Estrenos de Disney Plus

Próximos estrenos en Disney Plus.

Además del próximo estreno de la película “Thor: Love and Thunder”, se anunció la llegada de Pinocho, live action del clásico de Disney, la cual será protagonizada por Tom Hanks, quien interpreta a Geppetto.

De igual forma, el mismo día se estrenará el cuarto episodio de She- Hulk, serie que ha causado gran expectativa.

Si no pudiste ver "Thor: Love and Thunder" en cines, este los próximos días podrás disfrutarla desde la comodidad de tu casa con Disney Plus.

