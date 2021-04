Thor: Love and Thunder: 5 actores que podrían interpretar al Hércules del UCM

El Universo Cinematográfico de Marvel ya ha introducido una serie de personajes convincentes en su Fase 4, y se espera que continúe sucediendo en las próximas películas y programas de la franquicia (como Thor: Love and Thunder y Loki).

Y justamente eso acaba de suceder. Este jueves, los fanáticos recibieron la confirmación sobre uno de los personajes más nuevos que se unirá al UCM, cuando Russell Crowe dejó escapar que interpretará a Zeus en Thor: Love and Thunder.

Russell Crowe interpretará a Zeus en Thor: Love and Thunder.

Si bien algunos fanáticos habían teorizado previamente que Crowe podría estar interpretando al dios griego en Thor: Love and Thunder, la noticia aún sorprendió a algunos fanáticos, especialmente debido a las ramificaciones que podría significar para el UCM.

En particular, muchos comenzaron a especular sobre cuándo y cómo Hércules, el hijo de Zeus, y un héroe formidable y miembro de los Vengadores por derecho propio, podría eventualmente aparecer.

Actualmente no hay confirmación de que Hércules aparezca realmente en el Universo Cinematográfico de Marvel, pero de todos modos una serie de fancasts han comenzado a circular. Con eso en mente, aquí hay cinco actores que podrían interpretar a Hércules en el UCM.

Henry Cavill

Henry Cavill.

Si bien Henry Cavill podría ser mejor conocido por su mandato como Superman de DC Films y Geralt of Rivia de The Witcher, eso no ha impedido que los fanáticos lo imaginen también uniéndose al UCM, con sugerencias de que podría interpretar a Hyperion.

Otro fancast popular ha sido que interprete a Hércules, y dado su carisma en pantalla y su experiencia con escenas de acción, es fácil ver por qué. En todo caso, Crowe solo ha fomentado la exageración de los fanáticos de quererlo (a Cavill) en el papel.

Luke Evans

Luke Evans.

Otro elemento básico del mundo de los fancasts, particularmente para Hércules, ha sido Luke Evans, ya que los fanáticos han estado ansiosos por ver a la estrella de La Bella y la Bestia y El Hobbit ingresar correctamente al espacio de los superhéroes de alguna manera.

Decir que se ha convertido en una sugerencia popular para Hércules sería un poco quedarse corto, ya que durante meses corrieron rumores de que podría estar interpretando al personaje en la próxima película de Marvel, Eternals.

Henry Golding

Henry Golding.

Después de papeles destacados en Locamente millonarios y Un pequeño favor, Henry Golding se ha convertido rápidamente en un actor que los fanáticos quieren ver en franquicias más grandes.

A finales de este año, aparecerá en una versión reiniciada del universo de GI Joe, donde protagonizará una película en solitario de Snake Eyes, pero eso ciertamente no podría evitar que también tenga un papel en el mundo de Marvel.

Zac Efron

Zac Efron.

Sí, los fanáticos han querido ver a Zac Efron unirse al MCU durante casi media década, con el nombre de la ex estrella de High School Musical siendo descartado para todos, desde Adam Warlock hasta Johnny Storm.

Como saben aquellos que han visto el trabajo más reciente de Efron, en particular su reciente serie documental de Netflix Down to Earth, definitivamente puede aportar la fisicalidad y el encanto natural que ha hecho que Hércules sea tan querido en los cómics.

Liam Hemsworth

Liam Hemsworth.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, los lazos tangenciales de Liam Hemsworth con el UCM se han extendido casi desde sus inicios, ya que el actor audicionó para interpretar a Thor antes de que el papel finalmente fuera para su hermano, Chris Hemsworth.

Desde entonces, su nombre definitivamente ha sido descartado como una posibilidad en varios roles del UCM, pero nada ha sucedido. Definitivamente, Liam es lo suficientemente reconocible como para encarnar el papel.

