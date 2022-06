Thor 4 ¿Cuándo es el preestreno en México?

Las nuevas aventuras del Dios del Trueno en Thor: Love and Thunder, están listas para la crítica de todos sus fans, es por eso que Cinépolis y Cinemex confirmaron la fecha del preestreno de esta nueva entrega del MCU.

Resulta que hace poco se reveló cuándo sería la preventa de boletos para Thor: Love and Thunder, pero no sería un blockbuster de Marvel Studios si no tuviera su propio preestreno, motivo por el que Cinépolis y Cinemex confirmaron la fecha en la que el Dios del Trueno de Chris Hemsworth tocará los cines de México.

Hay que destacar que esta entrega también presentará a Gorr el dios carnicero de Christian Bale, quien tiene como misión aniquilar a todas las deidades de la existencia, por supuesto Thor y su mitología nórdica forman parte de su lista de deseos.

¿Cuándo será el preestreno de Thor 4?

A través de Twitter las dos cadenas de cines en nuestro país dieron a conocer que será el próximo 6 de julio cuando los primeros afortunados podrán disfrutar de la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel en ser dirigida por Taika Waititi.

Si recordamos Thor: Love and Thunder también le dará la bienvenida a Mighty Thor, papel interpretado por Natalie Portman, quien además de tener un aspecto similar a su contraparte, también se convertirá en la nueva portadora de un restaurado Mjölnir.

Thor: Love and Thunder llegará a cines de nuestro país el próximo 7 de julio, pero el preestreno te permitirá verla un día antes. No olvides que esta entrega del MCU está conformada por un reparto lleno de estrellas como Chris Pratt, Sam Neill, Bradley Cooper, , Melissa McCarthy, Karen Gillan, Vin Diesel, Jaimie Alexander y Russell Crowe.

