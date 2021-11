The Witcher revela la nueva imagen de Geralt y Ciri de la temporada 2

La temporada 2 de The Witcher se acerca cada vez más, y para ayudar a los fanáticos de la marea sobre Netflix ha revelado una nueva imagen de la temporada tan esperada.

Total Film reveló una nueva imagen con Geralt y Ciri, dándonos un gran vistazo a la nueva armadura elegante de Geralt y el nuevo aspecto de Ciri después del entrenamiento en Kaer Morhen.

Hace poco te informamos que Netflix lanzó tráiler de la segunda temporada de "The Witcher" con Henry Cavill y parecen estar un poco sorprendidos por lo que sea o por quien sea que estén mirando en la imagen, pero no parece ser un monstruo, ya que Geralt no tiene su espada desenvainada.

Tendremos que esperar y ver cómo termina esta escena, pero puedes ver la imagen a continuación.

La imagen de Geralt y Ciri de The Witcher

Esta es la nueva imagen de Geralt y Ciri

En esa misma entrevista, el actor Henry Cavill habló un poco sobre cómo se está acercando a Geralt esta temporada, y reveló que presionó mucho para que Geralt hablara más esta vez.

Dicho esto, no debes esperar que nuestro brujo favorito esté sonriendo todo el tiempo.

"Esta temporada, realmente quería asegurarme de que representáramos al Geralt del libro con mayor precisión y que lo viéramos hablar más", dijo Cavill. "Presioné mucho, mucho por eso". ¿Significa esto que está alegre? "No diría alegre. Sigue siendo Geralt de Rivia, pero definitivamente parece más un intelectual". Él suspira. "Es una vida dura, cazar monstruos ... No lo recomendaría".

Puedes encontrar la descripción oficial de la temporada 2 de The Witcher a continuación.

"Convencido de que la vida de Yennefer se perdió en la Batalla de Sodden, Geralt de Rivia lleva a la princesa Cirilla al lugar más seguro que conoce, el hogar de su infancia, Kaer Morhen. Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros, él debe proteger a la niña de algo mucho más peligroso: el misterioso poder que posee en su interior ".

El espectáculo está protagonizado por Henry Cavill (Geralt de Rivia), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Jodhi May (Calanthe), Bj? Rn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina), Emma Appleton (Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musia? (Sir Lazlo), Wilson Radjou-Pujalte (Dara) y Anna Shaffer como Triss.

