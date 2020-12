The Witcher: Fecha de estreno, trama y todo acerca de la Temporada 2

Ni siquiera un brujo es inmune a los estragos de COVID-19, la serie de fantasía de Netflix 'The Witcher' protagonizada por Henry Cavill, había tenido una especie de programa de producción de inicio y fue parada para su segunda temporada después de varios retrasos causados por la pandemia.

Sin embargo, continúan llegando nuevos anuncios sobre la segunda ejecución, y los últimos desarrollos han visto las noticias de varios nuevos miembros del elenco para la próxima serie.

Todavía no está claro qué impacto tendrá esto en el lanzamiento programado para la segunda temporada en Netflix.

Para coincidir con Halloween, Netflix lanzó un primer vistazo muy breve a lo que está por venir, oculto en un montaje de encuentros con criaturas de la primera temporada.

Con la inconfundible melodía de Monster Mash de Bobby Pickett, los fanáticos deben estar atentos alrededor de la marca de 15 segundos, y nuevamente a los 31 segundos, para ver dos nuevos clips de parpadeo y te los perderás.

Basado en las novelas de Witcher del autor Andrzej Sapkowski, que también inspiró una serie de videojuegos muy popular, el programa sigue a un cazador de monstruos solitario llamado Geralt de Rivia (Cavill).

En el transcurso de la primera temporada, se encontró lentamente atraído hacia una poderosa hechicera y una princesa con un secreto peligroso, cruzando caminos en un final que establece el siguiente capítulo.

La segunda temporada verá a Geralt llevar a la princesa Ciri a la casa de su infancia de Kaer Morhen, mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del Continente luchan por un mayor poder.

La serie ha sido un gran éxito para Netflix, lo que los llevó a anunciar una serie derivada de acción en vivo titulada The Witcher: Blood Origin , ambientada 1200 años antes de los eventos del programa principal y que cuenta la historia del primer Witcher.

La Verdad Noticias trae todos los detalles hasta ahora de la segunda temporada de The Witcher, incluidas las historias, el elenco y cómo el coronavirus afecto la producción.

Fecha de lanzamiento de la temporada 2 de 'The Witcher'

'The Witcher' temporada 2 Serie de Netflix.

La segunda temporada de The Witcher aún no tiene una fecha de lanzamiento específica, pero sabemos que la serie no regresará hasta 2021 , especialmente después del último cierre causado por cuatro miembros de la tripulación que dieron positivo por COVID-19 en noviembre.

Antes de este desarrollo, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich confirmó el plazo durante un AMA de Reddit : “Todavía no tenemos una fecha de lanzamiento objetivo para la temporada dos después de 2021. No queremos apresurar el producto. Eso no beneficia a nadie ".

La propagación del coronavirus hizo que los productores suspendieran la filmación durante cinco meses entre marzo y agosto, lo que significa que tenían mucho que ponerse al día y, con suerte, el último retraso no será excesivo.

Anteriormente, Henry Cavill compartió una imagen de sí mismo maquillado después de un largo rodaje, revelando que se están llevando a cabo pruebas regulares de COVID-19 en el set para proteger al elenco y al equipo.

La leyenda dice: “Todos nosotros tenemos COVID limpiado y burbujeado. ¡Nos hacemos las pruebas dos veces por semana aquí en Kaer Morhen! "

Dada la popularidad del programa, Netflix no querrá hacer una pausa demasiado grande entre la primera y la segunda temporada, por lo que es probable que terminar el trabajo en los próximos episodios sea una prioridad.

Reparto de la temporada 2 de 'The Witcher'

'The Witcher' traerá nuevos personajes en la segunda tenmporada.

Como era de esperar, el alter ego de Superman, Henry Cavill, regresará como Geralt de Rivia, con Freya Allan como la profetizada princesa Ciri. Anya Chalotra interpretará a la hechicera y el interés amoroso Yennefer y Jodhi May reaparecerá como la Reina Calanthe, con Joey Batey de regreso como el bardo favorito de los fanáticos y su compañero Jaskier (a veces llamado Dandelion en las novelas).

Deadline anunció en febrero de 2020 que Kim Bodnia interpretaría al experimentado Golden Age Witcher (y la figura paterna de Geralt) Vesemir, recién salido de su papel como el controlador de Villanelle en Killing Eve .

Hablando del casting, Hissrich dijo: “Estoy muy emocionado de dar la bienvenida a Kim Bodnia al elenco de The Witcher. He admirado su talento único en programas como Killing Eve y The Bridge, y no puedo esperar a que traiga fuerza, tenacidad y calidez al personaje de Vesemir, que es una parte integral de nuestra próxima temporada ".

También hay una serie de nuevos miembros del reparto que aparecerán en la segunda serie. Incluyen: Yasen Atour (Young Wallander) como Coen, Agnes Bjorn (Monster) como Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders) como Lambert, Aisha Fabienne Ross (La chica danesa) como Lydia y la debutante Mecia Simson, que interpretará a Francesca.

Otra incorporación reciente al elenco es la estrella de Game of Thrones , Kristofer Hivju, quien dio positivo por coronavirus después de que se cerró la filmación de The Witcher, pero desde entonces se ha recuperado por completo.

Mientras tanto, en diciembre de 2020, se anunciaron varios nuevos miembros del elenco para la serie, incluidos Emily Pollet (Emmerdale), James Eeles (Peaky Blinders), Cayvan Coates y Rebecca Hanssen (Dixi).

La estrella de Fast and Furious 9, Thue Ersted Rasmussen, fue elegida inicialmente como Eskel e incluso comenzó a filmar, pero tuvo que retirarse debido a conflictos de programación después de que la producción se retrasó debido a COVID-19.

El coreógrafo de lucha de The Witcher, Vladimír Furdík, quien interpretó al Rey Nocturno en Game of Thrones, no regresará para la segunda temporada.

Y los informes sugieren que la estrella de Dolittle, Carmel Laniado, se unirá al elenco de la temporada 2, interpretando el papel secundario de Violet.

¿El coronavirus retrasó a 'The Witcher' en Netflix?

El último cierre fue causado por cuatro tripulantes que dieron positivo por COVID-19 a principios de noviembre y la producción se detuvo para que toda la tripulación pudiera ser probada y despejada de manera segura antes de que se reanudara la filmación. La tripulación infectada se encuentra actualmente aislada.

En declaraciones a The Wrap antes del último cierre, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich explicó: “Estábamos rodando en el Reino Unido y teníamos unas seis semanas de temporada cuando cerramos. Estábamos literalmente en medio de una gran secuencia que habíamos estado preparando durante meses.

“Pero tenemos un equipo muy internacional y no se trata solo de la salud de nuestro equipo y nuestro elenco, sino también de llevarlos a casa con sus familias. Así que eso estuvo a la vanguardia para nosotros ".

Si bien la suspensión originalmente estaba destinada a durar solo dos semanas, finalmente se extendió a lo largo de cinco meses completos, pero la filmación ahora ha vuelto.

El equipo de 'The Witcher' anunció que volvería a filmar el 17 de agosto de 2020, aunque Hissrich señaló que es crucial que el elenco y el equipo se sientan personalmente cómodos con las condiciones en el set.

Spoilers y trama de la temporada 2 de 'The Witcher'

La primera temporada se basó en un conjunto de historias cortas ambientadas antes de la saga 'Witcher', The Last Wish y The Sword of Destiny, y la próxima serie se basó en extraer más de ese material, así como de la primera entrega principal, Blood of Elves.

"Mucho de lo que hemos preparado en la primera temporada entrará en juego en la segunda temporada", dijo Hissrich a“Entraremos en algunas cosas de Blood of Elves. Pero también creo que hay cosas que queríamos adaptar de The Last Wish y Sword of Destiny que no tuvimos tiempo de hacer.RadioTimes.com.

“Entonces, ser bendecido con una segunda temporada y saber que podemos volver atrás y revisar algunas de esas cosas, es realmente emocionante. Habrá una gran mezcla de cosas ".

Blood of Elves ve a Geralt asumir la protección y el entrenamiento de Ciri de Freya Allan, pero dado que parte de la historia de Ciri ya se ha representado en la primera temporada, es poco probable que sea una adaptación directa de esos eventos.

Sin embargo, los nuevos detalles de la historia han sugerido que Ciri se dirigirá al bastión de Witcher, Kaer Morhen, donde puede (según las nuevas imágenes, arriba) asumir un entrenamiento tipo Witcher, como en los libros.

Una cosa que sí sabemos es que la serie presentará más Witchers junto con Geralt de Henry Cavill, incluidos los favoritos de los fanáticos de libros y juegos Vesemir, Coen y Lambert.

"Realmente, en la primera temporada, conocimos a Geralt y él es nuestro mejor ejemplo de un brujo", dijo Hissrich. “Y luego está otro brujo, Remus, a quien conocemos en el episodio 103, que muere rápidamente.

"Así que, para nosotros realmente, se trataba de llevar a Geralt de vuelta a sus raíces y aprender de dónde venía, cuál es su historia y cuál es su sentido de familia".

Hissrich continuó explicando que la actual crisis del coronavirus puede exigir cambios en la historia que habían planeado inicialmente, debido a las restricciones impuestas a la producción televisiva como resultado de la pandemia.

“Va a impactar la historia”, dijo. “Tendrá que hacerlo. Pero una de las mejores cosas de ser un escritor en el set es que estoy ahí para hacer esos cambios cuando los necesitemos.

“Realmente, en términos de escritura, hemos estado perfeccionando mucho durante las últimas ocho semanas. Realmente profundizando en los guiones, haciendo grandes cambios, especialmente en los viajes emocionales de nuestros personajes y asegurándonos de que todo lo que estamos escribiendo se sienta realmente arraigado y verdadero ".

Cualquiera que sea el caso, espere algunos monstruos Witcher , lucha con espadas, más sobre la guerra con Nilgaard y la insurgencia élfica, así como un enfoque probable en las profecías y poderes de la Princesa Ciri.

"En la temporada 2, realmente estamos profundizando en su personaje y la vamos a entender mucho más", dijo Hissrich. “Y sí, ese crecimiento que estás describiendo, donde comienza a entrenar, donde en realidad se convierte en el personaje que conocemos de los libros y luego de los videojuegos, la veremos convertirse en esa persona. Pero ella no cambia ni un centavo. Lo que no queremos hacer es olvidar de dónde vino.

“Lo que es realmente divertido de la temporada 2 es que en los libros, [después de] que Geralt y Ciri se conocieron en ese momento en Sodden cuando volvemos en el próximo libro, en realidad nos hemos saltado mucho tiempo. Bueno, al escribir el programa descubrimos que en realidad no queríamos saltarnos esos primeros meses en los que se conocieron ".

Hissrich también ha hablado con Collider sobre dónde podría ir la serie más allá de la segunda temporada, incluido dónde podría terminar.

“Es un baile delicado porque tienes que poder tener una idea de hacia dónde vas”, dijo. “Tus historias necesitan un punto final. Necesitan una dirección hacia la que apuntar.

“Estoy seguro, en algún momento, de que dije que podía escribir siete temporadas, pero también estoy seguro de que dije que podía escribir 20 temporadas. Seguiré escribiendo esta serie siempre que tenga sentido escribir esta serie. Eso significa tomar, orgánicamente, de los libros y permitir que la historia fluya, pero también permitir que la historia termine cuando debe terminar ".

Por lo tanto, siempre que la temporada dos tenga niveles de éxito similares a los de la primera, podría haber muchas más aventuras reservadas para Geralt y su equipo. (Haga clic aquí para leer más sobre las diferencias entre el libro de Witcher y la televisión).

Henry Cavill protagonista de 'The Witcher'.

¿Habrá otra línea de tiempo de Witcher en la temporada 2?

En particular, 'The Witcher' abandonará su controvertida estructura narrativa de salto en el tiempo en la segunda temporada, que resultó ser confusa para algunos espectadores que no estaban familiarizados con los libros.

Hissrich dijo: “Lo que veremos en la segunda temporada es que todos nuestros personajes existen en la misma línea de tiempo. Sin embargo, lo que nos permite hacer una historia es jugar con el tiempo de formas ligeramente diferentes.

“Podemos hacer flashbacks, podemos hacer flash-forward, podemos integrar el tiempo de una manera completamente diferente a la que no pudimos hacer en la primera temporada.

“Así que creo que será mucho más fácil para la audiencia seguir y entender, especialmente si llega una nueva audiencia. Pero todavía habrá algunos desafíos divertidos con el tiempo.

En referencia a las críticas de la primera temporada, agregó: “Escuché que había una audiencia que decía: '¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué no entiendo esto? '”

“Creo que para esa gente, la segunda temporada será mucho más fácil de seguir. Creo que la temporada 2 alinea a todos nuestros personajes en una línea de tiempo similar. Estamos jugando con el tiempo un poco quietos, pero de una manera diferente, creo que más fácil de tragar ".

¿The Witcher temporada 2 hará referencia a los videojuegos?

'The Witcher' sí hará referencia al videojuego.

¡Aparentemente si! Después de un guiño sutil en la primera temporada (a través de Geralt en una bañera), Hissrich ha insinuado que no hemos visto el último de los huevos de Pascua del videojuego.

" Nos encantan los juegos", dijo Hissrich

“Obviamente lo que queríamos hacer es volver al material original, no hacer una adaptación de una adaptación. Pero no significa que no seamos fanáticos de los juegos, que no los jugamos nosotros mismos y que sabemos que una gran parte de nuestra audiencia solo ha oído hablar de The Witcher por los videojuegos.

Por eso queremos rendirles homenaje, a ellos tan a menudo como sea posible. Y también he estado en CD Projekt Red. Allí conocí a todas esas personas realmente talentosas. Y lo que hacen es asombroso.

Entonces, si podemos ofrecerles un guiño y un asentimiento siempre que podamos, lo haremos ". The Witcher se está transmitiendo por la plataforma de Netflix ¿Ya la viste? Dejanos tus comentarios.

