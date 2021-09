The Walking Dead temporada 11 explicación del capítulo 5

Después del episodio centrado en Daryl de la semana pasada, este quinto episodio de The Walking Dead temporada 11 vuelve a ponerse al día con el grupo de Carol en Alexandria, el grupo de Eugene en The Commonwealth e incluso con algunos de Negan y Maggie. Así que echemos un vistazo más profundo a lo que sucedió.

Advertencia: este artículo contiene los principales spoilers de The Walking Dead Temporada 11, Episodio 5: Out of the Ashes (De las Cenizas).

Ha terminado el episodio 4 de The Walking Dead Temporada 11, ahora Aaron comienza el episodio 5 y sigue siendo un foco importante en todo momento. La secuencia del sueño de apertura enfrenta a Aaron contra todos sus enemigos más grandes, incluidos los Susurradores, los Segadores y, por supuesto, los no-muertos interminables. Está tratando de proteger a Gracie mientras los malos lo rodean y finalmente lo apuñalan hasta la muerte antes de que salte de su sueño.

¿Pero notaste esa última cara que apareció por una fracción de segundo mientras se despertaba? Ese fue Mays, el hombre que mantuvo cautivos a Aaron y Gabriel la temporada pasada. Mays fue interpretado por el increíble Robert Patrick, a quien quizás conozcas mejor como T-1000 en la película Terminator 2.

Así que no es ningún secreto que Aaron se enfrenta a varios demonios y su psique parece estar sufriendo por ello en The Walking Dead Temporada 11.

Commonwealth

Una vez más Eugene se ve envuelto en problemas

En The Commonwealth, Eugene, Princess, Ezekiel y Yumiko reciben asignaciones de trabajo para su nueva y cómoda vida. Eugene es profesor de secundaria, Princess trabaja en el comercio minorista, Ezekiel es el control de animales y el papel de Yumiko es algo misterioso pero poderoso, simplemente se le dice que "informe a la Oficina de Asuntos Estatales" para discutir "oportunidades dentro de nuestra gran comunidad". La forma en que reaccionó el asistente de asignación de trabajo cuando vio su carta nos dice que debe ser un puesto importante.

Se dirige a una panadería local para encontrarse con su hermano, Tomi, a quien no ha visto en mucho tiempo. Discuten cómo Tomi sobrevivió y terminó en The Commonwealth, y cómo Miko también puede prosperar allí. "Todo es posible siempre que sigas las reglas", aconseja Tomi.

En el capítulo 5 de The Walking Dead Temporada 11 Eugene se encuentra con Stephanie para tomar un helado en otra experiencia surrealista que probablemente nunca pensamos que veríamos 11 años después del apocalipsis zombie. Los dos se cuelan en el centro de comunicaciones en un intento de llegar a Alexandria, lo cual tiene éxito, pero las cosas se ponen feas cuando Mercer y sus hombres atrapan a Eugene y lo arrestan por uso no autorizado de propiedad del gobierno.

Eugene se enfrenta al exilio de la comunidad en la serie de The Walking Dead Temporada 11 pero Lance (el tipo de los comerciales cursis de The Commonwealth) tiene otros planes para Eugene.

Alexandria y Hilltop

Maggie y Negan tienen que trabajar juntos en The Walking Dead temporada 11

Mientras tanto, el grupo en Alexandria todavía necesita suministros, y se están desesperando ahora que el suministro de Maggie en el Episodio 1 parece retrasarse. Cuando una pieza de la pared de acero se rompe y la horda de zombis se abre paso, el grupo sabe que el tiempo se les hace más corto si se sientan y esperan ayuda. Entonces Carol, Jerry, Lydia y Aaron se dispusieron a ver qué podían buscar en las ruinas de Hilltop.

Pero esa ayuda no llegará pronto. En el capítulo 5 de The Walking Dead temporada 11Maggie y Negan, separados de los demás, encuentran un escondite en Meridian, Maggie quiere quedarse allí para esperar a que los demás se reagrupen, pero Negan piensa que es una idea horrible y planea partir de regreso a Alexandria con los suministros cuando Gabriel y Elijah aparecen justo a tiempo para detenerlo. Maggie ahora está segura de que esperar a que los demás se reagrupen es la mejor idea, por lo que Negan espera a regañadientes con ellos.

Cuando el grupo de Carol llega a las ruinas de Hilltop, no solo ven que todo está quemado en el suelo en una forma mucho peor de lo que imaginaban, sino que la mayoría de los zombis tambaleantes que tienen que derribar son personas que una vez conocieron de Hilltop. Esto rompe aún más el cerebro de Aaron.

Pero cuando se da cuenta de que un miembro de los Susurradores está conduciendo a los muertos vivientes que quedan en Hilltop, atrapa al pastor, lo confronta sobre sus intenciones y el paradero de los Susurradores restantes.

Esta es probablemente la parte más importante de este episodio 5 de The Walking Dead Temporada 11, ya que realmente muestra algunos aspectos de cómo las personas aparentemente normales están lidiando con la locura de vivir en un apocalipsis durante tanto tiempo, y cómo es posible que todavía tengan algunos pedazos de cordura que perder.

Aaron realmente pierde el control con este Susurrador cautivo y deja que un zombi le muerda los dedos como una tortura para hacerlo hablar. Carol tiene que intervenir para hacerle saber a Aaron que la venganza no siempre vale la pena. “Este es un camino que no quieres seguir”, advierte.

En el aftershow, la showrunner Angela Kang se centra en esta parte y en lo importante que es darse cuenta de que Carol ha cambiado después de haber ido demasiado lejos en su plan de venganza contra Alpha. No solo eso, sino que también quiere asegurarse de que los demás sepan que hay una pendiente resbaladiza cuando se trata de pagarle a los "malos" tanto que podría convertirlo a usted en un malo.

El poco de compasión de Aaron después de la pequeña charla de Carol termina dando sus frutos cuando Keith (el Susurrador cautivo) finalmente revela que sabe dónde está uno de los suyos. Se pensaba que Connie estaba muerta después del colapso de una gran cueva, pero Keith dice que todavía está viva en el episodio 5 de The Walking Dead Temporada 11.

¿Qué viene en el próximo capítulo de The Walking Dead temporada 11?

Nuevas criaturas aparecerán en el proximo episodio de The Walking Dead temporada 11

En el adelanto del episodio de la próxima semana de The Walking Dead temporada 11, titulado "En el interior", vemos más de Connie y Virgil mientras están cautivos por misteriosas criaturas con ojos amarillentos. También vemos un regreso a la historia de Daryl y Leah con los Reapers, ya que parecen encontrarse con más personas del grupo original de Daryl.

