The Walking Dead retomará una trama olvidada de la primera temporada en spin-off

Los fans que recuerdan la primera temporada de The Walking Dead recordarán el breve período de tiempo durante el cual el grupo de Rick Grimes (Andrew Lincoln) estuvieron en las instalaciones de la CDC de Atlanta.

Siguiendo la idea del showrunner original Frank Darabont, The Walking Dead tenía poco espacio para las explicaciones científicas detrás de los muertos vivientes: se trataba de los supervivientes, y no las curas o enfermedad zombie.

Pero esto cambiará en su spin-off, The Walking Dead: World Beyond, en cuyo final de primera temporada reaparece el virólogo de los CDC, Dr. Edwin Jenner (Noah Emmerich). Te explicamos los detalles en La Verdad Noticias a continuación.

The Walking Dead retomará la trama de la CDC

"Si tuviera que hacerlo de nuevo, no habría hecho el episodio de los CDC", dijo el creador de The Walking Dead y productor ejecutivo de la serie, Robert Kirkman, a The Hollywood Reporter en 2014 pero ahora explorará esa trama en particular.

En su entrevista, Kirkman explicó que ese episodio "posiblemente dio demasiada información y fue un gran cambio al principio de la serie", pero ahora podrá retomarlo con el final de la serie original tan cerca.

"Es algo que será divertido de explorar en la serie derivada ", dijo Kirkman en ese momento, refiriéndose a Fear the Walking Dead, pero esta trama no verá su verdadero final hasta la tercera temporada de World Beyond.

Cómo te revelamos anteriormente, World Beyond podría dar final a Apocalipsis zombie pues el spin-off verá a Civic Republic Military reunir a investigadores sobrevivientes para estudiar el virus y prevenirlo con el Proyecto Votus.

¿Cuándo vuelve TWD World Beyond?

TWD World Beyond estrenó el pasado 4 de octubre

El primer episodio de la nueva temporada de The Walking Dead: World Beyond se estrenó el pasado 4 de octubre donde The Walking Dead reveló el secreto del origen de los zombies.

