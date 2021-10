¿The Walking Dead: World Beyond dará fin al apocalipsis zombie?

The Walking Dead: World Beyond revela más detalles sobre el plan de Civic Republic Military (CRM) para poner fin al apocalipsis zombie y erradicar los "walkers" del planeta. No sigas leyendo esta nota si no deseas spoilers para la temporada 2 episodio 2, "Punto de apoyo".

Una década después del brote global de virus zombi que convierte a los infectados en no-muertos, el brillante bioquímico y genetista Dr. Leo Bennett (Joe Holt) trabaja por una cura en una instalación de investigación de la República Cívica en el estado de Nueva York.

Después de que Walking Dead: World Beyond lanzó final de temporada de 2 horas, la serie comenzará su segunda entrega llevando las cosas al siguiente nivel que muchos fans creyeron que no llegaría nunca: descubrir la cura del virus zombie.

¿Cómo será la cura contra el apocalipsis zombie?

World Beyond podría revelar la cura al virus zombie

uevo spin- off de la serie tiene dos temporadas confirmadas y cuyo desenlace podría ser el fin del Apocalipsis zombie.

Encontrar una cura se trata más de "identificar lo que dentro de nosotros nos hace girar, ya sea por hongos, bacterias, virus o algo completamente distinto. Pero también se trata de encontrar una manera de deshacerse de los que ya se han convertido", asegura el investigador ficticio.

"Al investigar y, con suerte, descubrir qué mantiene a los muertos animados, qué dentro de ellos ralentiza sus tasas de descomposición y alimenta su apetito, esperamos algún día apagar esos desencadenantes, eliminar a los muertos como una amenaza y erradicarlos de la tierra".

¿Cuándo se estrena The Walking Dead World Beyond temporada 2?

The Walking Dead: World Beyond estreno temporada final en 2021

A principios de este año, The Walking Dead y sus spin-off revelaron fechas de estreno. En el caso de The Walking Dead: World Beyond, la temporada 2 llegó a la televisión y servicios de streaming de AMC el pasado 4 de octubre.

