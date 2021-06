The Walking Dead: Origins revela su primer póster oficial

La franquicia de The Walking Dead se remonta al comienzo del apocalipsis zombie en The Walking Dead: Origins, una serie de cuatro especiales que se emitirán antes de la temporada 11 y cuyos detalles te compartimos en La Verdad Noticias.

Anunciado previamente como parte de las 11 semanas de revelaciones de AMC hasta la temporada 11 de TWD, la serie explora los viajes de cuatro personajes favoritos de los fans: Daryl (Norman Reedus), Maggie (Lauren Cohan), Negan (Jeffrey Dean Morgan) y Carol (Melissa McBride), al "trazar la historia del apocalipsis desde el punto de vista de un solo personaje", según la sinopsis oficial de Origins.

AMC describe Origins como una "exploración en profundidad" de los personajes con "nuevas entrevistas y narraciones de los actores que retratan a estos personajes icónicos, entretejidos con clips de los momentos más cruciales de sus viajes hasta ahora", previo al final oficial de la serie con temporada 11.

AMC lanzará nueva serie de The Walking Dead

TWD: Origins explorará la historia de Negan, Maggie, Daryl y Carol

Acompañando a cada episodio de Origins hay un adelanto exclusivo de la Temporada 11 y Lo mejor de The Walking Dead, una colección de episodios que destacan a los personajes favoritos de TWD de los fanáticos.

The Best of The Walking Dead se estrenará los jueves solo en AMC +, comenzando con "Best of Morgan" el 8 de julio; le sigue "Best of Daryl" el 15 de julio, "Best of Maggie" el 22 de julio, "Best of Negan" el 29 de julio y "Best of Carol" el 5 de agosto.

The Walking Dead: Origins se estrena los jueves solo en AMC +. y revelará la historia completa de la serie de zombies, comenzando con "Daryl's Story" el 15 de julio; le sigue "Maggie's Story" el 22 de julio, "Negan's Story" el 29 de julio y "Carol's Story" el 5 de agosto. ¡Mira el póster oficial!.

Póster oficial de The Walking Dead: Origins

The Walking Dead: Origins es exclusivo del servicio de streaming y se estrena como parte del paquete Comic-Con que "invita a los fanáticos amantes del género a celebrar la Comic-Con de San Diego durante todo el mes con una selección de series favoritas y películas", según un comunicado de prensa.

Incluidos en la celebración de la Comic-Con: la película exclusiva Archenemy protagonizada por Joe Manganiello, la serie animada en stop-motion Ultra City Smiths y paneles de Comic-Con con el elenco y el equipo de The Walking Dead, Fear the Walking Dead y The Walking Dead: World Beyond.

¿Cuándo se estrena The Walking Dead Temporada 11?

TWD terminará oficialmente con la temporada 11

La temporada final de The Walking Dead se estrena el domingo 22 de agosto en AMC. Por su parte, los 22 episodios de la temporada 10 extendida de la serie dejarán AMC + para llegar a Netflix Estados Unidos en julio.

Los episodios de la temporada extendida de The Walking Dead son "lo mejor que ha lanzado la serie", según reveló Lauren Cohan, tras su regreso al programa en el episodio, "A Certain Doom" de la décima entrega del programa.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.