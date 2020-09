The Walking Dead: Lauren Cohan adelanta un posible SPIN-OFF de Maggie Greene

Lauren Cohan dice que su regreso a The Walking Dead abre "posibilidades derivadas" para Maggie Greene - Rhee, quien vuelve a entrar en la historia en el episodio del evento especial "A Certain Doom".

La actriz de 38 años aparece como invitada especial en el final original de la temporada 10, que se estrenará el 4 de octubre, y se reincorpora a sus compañeros de reparto de The Walking Dead como una regular a tiempo completo en la undécima y última temporada de la serie insignia que se presentará en AMC a fines de 2021.

Lauren Cohan dio vida a Maggie Greene de 2011 a 2018

La veterana del mundo The Walking Dead primero se unirá a la filmación inminente de la temporada 10 extendida, con un lote de nuevos episodios programados para salir al aire a principios del próximo año en el período previo a la Temporada 11.

"Me he ido por un minuto. Supongo que me he ido por partes de dos temporadas diferentes, y esto será emocionante porque originalmente se suponía que este episodio sería nuestro final [de temporada]", dijo Lauren Cohan en Live with Kelly. y Ryan. "El retraso al principio fue decepcionante, pero ahora es bueno que tengamos contenido nuevo".

Lauren Cohan se alejó temporalmente de The Walking Dead en su novena temporada cuando salió silenciosamente en el episodio de despedida de Rick Grimes de Andrew Lincoln en noviembre de 2018.

Lauren Cohan vuelve a The Walking Dead

Después de años fuera con el benefactor de Hilltop, Georgie (Jayne Atkinson), Maggie (Lauren Cohan) regresa justo a tiempo en "A Certain Doom", donde sus antiguos aliados luchan contra Beta (Ryan Hurst) en el clímax de la Guerra de los Susurradores.

"Todavía tenemos dos material para filmar el año pasado, por lo que todavía estaremos en televisión durante un período significativo", dijo la actriz sobre la última temporada de dos años y 24 episodios que concluirá a fines de 2022.

"Nosotros Somos tan afortunados de que llevamos tanto tiempo, y es muy emocionante decir: 'Está bien, vamos a entrar todos en esta última temporada y verla juntos'".

"Y luego la gente todavía está hambrienta por todo nuestro universo, pero es algo emocionante porque habrá posibilidades derivadas", agregó. "No sé si se supone que debo decir eso todavía".

Un spin-off protagonizado por Maggie Greene podría unirse a la serie sin titular de Daryl y Carol que seguira a los personajes de Norman Reedus y Melissa McBride. Ese spin-off, co-creado por el director de contenido de The Walking Dead, Scott Gimple y la showrunner, Angela Kang, tiene lugar después de la última temporada y está previsto que se estrene en 2023.

El final de la temporada 10 de The Walking Dead, "A Certain Doom", se estrena el domingo 4 de octubre en AMC, seguido del estreno de la serie del nuevo spin-off The Walking Dead: World Beyond.