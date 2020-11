The Walking Dead: Carl Grimes fue mordido por un zombi hace tres años hoy

Mientras muchos hunden sus dientes en la cena del Día de Acción de Gracias de 2020, recuerde que The Walking Dead le dio un mordisco a Carl Grimes (Chandler Riggs) en este día hace tres años en "The King, the Widow, and Rick".

En el episodio de la temporada 8 que tiene lugar en medio de la Guerra total contra Negan (Jeffrey Dean Morgan) y los Salvadores, Carl va en busca del superviviente que fue asustado por Rick Grimes (Andrew Lincoln) en "Mercy".

La muerte de Carl Grimes

Cuando el extraño (Avi Nash) le dice a Carl que ha derribado a más de 200 caminantes como una forma de honrar a su madre, quien creía que la práctica liberaba las almas de los muertos, Carl se ofrece a ayudarlo a matar a los caminantes antes de escoltarlo a Alexandria.

Mientras Siddiq lucha con un zombie sobre el cadáver de un alce a medio comer, empujando accidentalmente a Carl en el camino de otro, este cae hacia atrás y empuja al zombi a un lado para defenderse.

El primer mordedor va por el costado de Carl Grimes, pero logra disparar a los devoradores y aparentemente escapa de la lucha sin un rasguño.

No es hasta el final de mitad de temporada, "How It's Gotta Be", que Carl, mordido por un zombi, revela su herida a los padres Rick y Michonne (Danai Gurira) en las alcantarillas debajo de Alexandria.

En el estreno de mitad de temporada, "Honor", nos enteramos de la causa de la mordedura de zombi intratable de Carl cuando un flashback de la pelea en el bosque muestra a un caminante hundiendo sus dientes en el abdomen de Carl. El episodio termina con él suicidándose para evitar sucumbir a su herida.

¿Chandler Riggs regresaría a The Walking Dead?

Chandler Riggs se burló de la muerte de Carl cuando respondió a la cuenta oficial de Walking Dead en Instagram, donde compartió un consejo para sus medios hermanos en la serie, Judith (Cailey Fleming) y RJ (Antony Azor):

"No se tropiecen con el cadáver de un ciervo mientras luchen contra un grupo de caminantes y estarás bien'", escribió la ex- estrella de The Walking Dead.

Chandler Riggs dio vida a Carl Grimes por 8 temporadas

Según Riggs, quien protagonizó The Walking Dead desde su primer episodio en 2010, se enteró de la inminente muerte de Carl mientras realizaba ensayos para el episodio, que se estrenó en AMC el 26 de noviembre de 2017.

"Me enteré [cuando] recibimos el guión del episodio seis, cuando se suponía que iba a ocurrir [la mordedura]. Estábamos ensayando y luego, después de los ensayos, [el entonces showrunner] Scott Gimple me trajo y luego me dijo. Me dijo: 'Por eso te comportas raro después de un viaje, porque [el mordisco] ocurre".

Recientemente, Chandler Riggs dijo que está "absolutamente" abierto a regresar al Universo Walking Dead, ya sea a través de un flashback, una secuencia de sueños o una alucinación.

