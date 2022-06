The Umbrella Academy: explicación del final de la temporada 3

Desde que llegó a Netflix en 2019, "The Umbrella Academy" ha desarrollado rápidamente seguidores rabiosos en línea. Desde su elenco estelar de personajes hasta su construcción de un mundo alucinante y su banda sonora de máquina de discos, es una mezcla ecléctica de elementos.

Pero debajo de todos los superpoderes extraños y los apocalipsis del fin del mundo existe una narrativa sobre muchos temas e ideas complejos que incluyen identidades sexuales, complejos de inferioridad y equipaje familiar tóxico, solo por nombrar algunos.

En el centro de la historia está The Umbrella Academy titular: Viktor, Allison, Luther, Diego, Klaus, (el difunto) Ben y Five.

La última vez que vimos a nuestro grupo favorito de superhumanos disfuncionales, acababan de adelantarse a otro apocalipsis, esta vez en la década de 1960. Sin embargo, parece que su intromisión colectiva en el pasado ha creado un futuro alternativo en el que su padre, Reginald Hargreeves, nunca los adoptó.

En su lugar hay un grupo conocido como Sparrow Academy, que incluye una versión muy viva de su hermano Ben.

A partir de ahí, la temporada 3 de "The Umbrella Academy" se sumerge de lleno en revelaciones aún más alucinantes y momentos desgarradores, lo que resulta en el final de temporada más grande del programa hasta la fecha. Desglosaremos lo que llevó a la conclusión de este año para los Umbrellas y dónde los deja en su (potencial) cuarta temporada.

Al comenzar la tercera temporada de "The Umbrella Academy", la mayor incorporación de este año es la Academia Sparrow.

Debido a su intromisión en Dallas durante los años 60, los Umbrella crearon accidentalmente una línea de tiempo alternativa en la que su padre, Reginald Hargreeves, nunca los adoptó ni los entrenó para salvar el mundo. En su lugar existe la Academia Sparrow, un equipo más refinado que consiste en su mayoría en personas diferentes.

Los Gorriones incluyen a Marcus, Fei, Alphonso, Sloane, Jayme, Christopher y, lo que es más sorprendente, una versión alternativa de Ben que es claramente más cruel y mezquina que la versión familiar que a menudo sirve como brújula moral fantasmal de Klaus.

Los Gorriones muestran rápidamente su superioridad física y táctica sobre los Paraguas de una manera grandiosa y dolorosa. Sus poderes incluyen la capacidad de Fei para conjurar cuervos asesinos, la manipulación de la gravedad de Sloane y los poderes de Christopher, todos asociados con el hecho de que es un cubo mágico sensible.

A lo largo de la temporada, aprendemos que, a pesar de su efectividad como equipo, los Sparrows tienen mucho de su propio bagaje. Parecería que, independientemente de las circunstancias o el nombre, cualquier niño criado en el hogar de Hargreeves termina con problemas.

Adiós Vanya, hola Viktor

Uno de los desarrollos más importantes entre las temporadas 2 y 3 fue la transición de género de Elliot Page en 2020. El galardonado actor mejor conocido por "Juno", "Whip It" y "X-Men: Days of Future Past" salió como transgénero en las redes sociales. Un efecto secundario de este anuncio fue la especulación de los fanáticos y los medios de comunicación con respecto a la interpretación de Page de Vanya en "The Umbrella Academy".

Teniendo en cuenta la presencia integral de Vanya en las dos primeras temporadas, Page y Netflix anunciaron que su transición se reflejaría en la serie. Este cambio ocurre muy temprano en la temporada con Vanya adoptando un corte de pelo más corto y cambiando su nombre a Viktor.

La transición de Viktor, aunque inicialmente discordante para su familia, se encuentra con una conmovedora cantidad de aceptación y apoyo. Desde los primeros momentos de Viktor en la pantalla, los otros personajes no tienen problemas para usar su nombre preferido y nuevos pronombres.

Viktor, desde sus crecientes problemas con Allison hasta sus tratos con Harlan, es verdaderamente uno de los jugadores más importantes de la temporada.

Esta temporada definitivamente le dio a Page la oportunidad de brillar en términos de su actuación, lo que da como resultado algunas escenas verdaderamente poderosas.

Felicitaciones a los escritores, ya que tomaron un desarrollo de la vida real y lo usaron para avanzar en la narrativa de una manera lógica y de buen gusto.

Comienza el Kugelblitz

Cada temporada de "The Umbrella Academy" hasta ahora ha visto a los Umbrellas lidiar con un apocalipsis del fin del mundo en el que juegan un papel integral. Esta temporada demuestra no ser una excepción, ya que se nos presenta el Kugelblitz. Debido a su llegada a la nueva línea de tiempo, la presencia de los Paraguas crea un agujero negro poderoso, destructivo y en constante expansión.

Esta situación se vuelve aún más volátil por el Kugelblitz que aparece en el sótano del edificio actualmente conocido como Sparrow Academy y anteriormente conocido como Umbrella Academy.

Para complicar aún más las cosas, la doncella androide de la Academia, Grace, adora al Kugelblitz bajo la suposición errónea de que es una especie de dios.

La excavación de Five finalmente revela que el Kugelblitz es el resultado de la intromisión de su familia en la corriente temporal que causa una paradoja del abuelo.

El efecto secundario de esta paradoja es el nacimiento del Kugelblitz que, estallido a estallido, comienza a eliminar toda la materia viva del universo. Esto comienza con el líder de Sparrow, Marcus, y luego continúa consumiendo cada vez más.

