The Umbrella Academy: Momentos que definen a Five a la perfección

Five se ha convertido en un personaje icónico de The Umbrella Academy.

Con la tercera temporada de ‘The Umbrella Academy’, los fanáticos han sido testigos del impresionante momento que ha vivido la familia Hargreeves y uno de los personajes que más ha destacado es Five, por lo que ahora sus fans dedican memes para definir su personalidad.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que The Umbrella Academy es uno de los grandes éxitos de Netflix, pues los integrantes de la familia Hargreeves se han ganado el corazón de los fanáticos.

Si bien, Five es uno de los personajes por lo que más ha pasado, lo único que exige son unas vacaciones, sin embargo al parecer esto no podrá ser posible, sin embargo su peculiar personalidad se ha ganado un par de memes.

Momentos de Five de The Umbrella Academy

Momentos icónicos de Five.

Aunque Five no es la persona más agradable en The Umbrella Academy, es innegable el amor que siente por su familia, e incluso a veces puede ser tan severo que amenaza con matarlos.

Five es un genio, por lo que estar rodeado de superhéroes no torpes, en muchas ocasiones hace que se estrese.

La mayoría de los comentarios más icónicos de Five muestran su apatía hacia todo lo que lo rodea, mientras tiene que enfrentar las dificultades que enfrentó.

The Umbrella Academy tiene las mejores escenas de lucha , y Five suele participar en cada una de ellas, demostrando su enorme poder.

De igual forma, es el único de la familia que no tiene un propio nombre y es que aunque todos en la familia fueron nombrados con uno número, todos terminaron encontrando su propio nombre.

¿Cuándo se estrena la 4 temporada de The Umbrella Academy?

The Umbrella Academy tendrá cuarta temporada.

Netflix ya confirmó la cuarta temporada de “The Umbrella Academy'', aunque para desgracia de los fanáticos se dio a conocer que será la última.

Aunque hasta el momento Netflix no ha confirmado la fecha de estreno de The Umbrella Academy, sin embargo se espera que sea el próximo año, a pesar de que aún faltarían varios meses, ya genera mucha expectativa.

