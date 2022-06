"The Umbrella Academy 3" llega a Netflix con ejemplo de inclusión

"The Umbrella Academy 3" ya disponible en Netflix

Finalmente ha llegado "The Umbrella Academy 3" a Netflix, una de las series más populares de la plataforma que ha sabido adaptar su contenido a la inclusión con sus nuevos personajes.

En esta tercera temporada además de la introducción de nuevos personajes como la academia Sparrow, también presenciaremos la transición del personaje de Víktor.

Como recordarás La Verdad Noticias te adelantó que el personaje de Elliot Page en esta temporada será Viktor Hargreeves, marcando así una correcta transición que será digna de analizar.

Ellos son los Sparrow, los nuevos personajes de la serie

La tercera temporada de "The Umbrella Academy" nos presenta a los alumnos de la Sparrow, personajes de otro universo a los cuales tendrán que lidiar los protagonistas.

Tecnicamente, los Sparrow no serán el enemigo a vencer en esta temporada, pues según los avances, la familia Hargreeves tendrá que enfrentar a un peligroso ente maligno que busca acabar con todo ser vivo en el universo.

Sin embargo los Sparrow no serán los únicos con ente al cambio, sino también por el personaje de Hanna, quien ahora será Viktor, respetando así la transición del actor Elliot Page en el mundo real.

“Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy una persona trans”, escribió en su cuenta de Instagram Elliot Page en diciembre de 2020. “Mis pronombres ahora son él o elle y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de escribir esto. De estar acá. De haber llegado a este momento de mi vida”, amplió. “Me siento sumamente contento y agradecido por la gente increíble que me apoyó en este camino, no puedo ni comenzar a expresar lo increíble que se siente, finalmente, amar mi identidad lo suficiente como para poder mostrarme tal cual soy”.

"The Umbrella Academy 3"

Con dicho poderoso discurso de aceptación, la producción de la serie decidió transformar la historia del personaje y respetar la inclusión dando entrada a Viktor.

"The Umbrella Academy 3" ya dispoible en Netflix

Oficialmemte los 10 capítulos de la tercera temporada ya están en Netflix y a manera de precaución de los spoilers, te compartimos los títulos y duración de cada uno.

Meet the Family: 50 minutos

World's Biggest Ball of Twine: 52 minutos

Pocket Full of Lightning: 49 minutos

Kugelblitz: 51 minutos

Kindest Cut: 44 minutos

Marigold: 48 minutos

Auf Widersehen: 52 minutos

Wedding at the End of the World: 49 minutos

Six Bells: 40 minutos

Oblivion: 49 minutos

"The Umbrella Academy 3" planea ser uno de los estrenos más llamativos de la temporada y dejar abiertas las puertas para una continuación en la plataforma de Netflix.



