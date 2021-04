The Suicide Squad rompe récord con tráiler en primera semana

El director James Gunn dio a conocer en su cuenta de Twitter que el tráiler sin censura para mayores de edad de The Suicide Squad destronó al de Mortal Kombat tomando el récord de tránsito en la primera semana con 150 millones de vistas.

Este número supera los 116 millones que había amasado el tráiler sin censura del esperado regreso de Mortal Kombat al cine y hasta el momento este avance de The Suicide Squad se ha vuelto tendencia en 40 mercados de YouTube y 28 de Twitter.

La esperada cinta de James Gunn llegará a los cines y HBO Max, por 31 días, el próximo 6 de agosto. Cabe mencionar que el servicio de streaming confía tanto en el éxito de la película que ya ha encargado una serie spin-off del personaje de John Cena, Peace Maker.

Esta secuela busca ‘reparar’ el daño que la primera cinta hizo en el universo cinematográfico de DC ya que si bien tiene sus seguidores es considerada una de las peores.

Los nuevos personajes de The Suicide Squad

En esta esperada secuela se unen a Harley Quinn, Captain Boomerang y Rick Flag nuevos personajes del extenso catálogo de villanos de DC como BloodSport, Peace Maker, King Shark, Thinker, Solsoria, Javelin, Weasel, Polka Dot Man, Ratcatcher, T.D.K., Mongal y Blackguard.

Los seguidores de las series de THE CW sin duda reconocerán a King Shark y The Thinker tras su aparición en The Flash mientras que Captain Boomerang apareció en esta y la serie de Arrow.

Es así como aumentan las expectativas de los fans del universo cinematográfico de DC quienes esperan con ansia la llegada de The Suicide Squad de James Gunn como demuestra el récord de millones de vistas que su tráiler sin censura tuvo tras la primera semana de estreno. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la llegada de la cinta para traerte lo más reciente.

