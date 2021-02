The Suicide Squad: James Gunn EMOCIONADO con la nueva Harley Quinn

No olvidemos que la ex del Joker, Harley Quinn, tendrá su tercera aparición en la película de The Suicide Squad de James Gunn que se estrenará este verano, el 6 de agosto. Y Gunn no puede esperar a que veamos lo que la actriz Margot Robbie ha hecho con el papel en esta ocasión.

Los fans del DCEU podrán ver al Joker de Jared Leto, completo con todo y su nueva apariencia, en Justice League de Zack Snyder cuando se transmita a través de HBO Max a partir del 18 de marzo. Pero James Gunn asegura que la nueva Harley Quinn será mucho mejor.

Respondiendo preguntas en Twitter, se le preguntó a James Gunn qué personaje de Suicide Squad estaba más emocionado de que los espectadores vieran. ¿Su respuesta?

"Es difícil elegir solo uno", escribió Gunn, "pero no puedo esperar a que la gente vea a dónde ha ido Margot con Harley".

"Y Weasel es realmente algo digno de contemplar."

La última vez que vimos a Harley Quinn, en Birds of Prey de 2020, ella y Cassandra Cain vendieron el diamante Bertinelli para iniciar su propio negocio.

Aunque no se ha confirmado nada, los comentarios de Gunn parecen sugerir que Harley, tal vez, esté yendo aún más al fondo. Sin embargo, independientemente de la dirección que tome Robbie con el personaje, Gunn está emocionado de que demos testimonio.

El hermano de Gunn, Sean Gunn, quien interpreta a Ravager Kraglin en el MCU, está interpretando a Weasel en The Suicide Squad.

Margot Robbie como Harley Quinn.

Sinopsis de The Suicide Squad

La nueva sinopsis de la trama de The Suicide Squad, lanzada por Warner Bros., menciona la nación devastada por la guerra de Corto Maltés como telón de fondo de la película.

Corto Maltés es una nación isleña ficticia en el Universo DC, que apareció por primera vez en The Dark Knight Returns #3 de 1986, y luego se menciona en múltiples proyectos live-action de DC a lo largo de los años, incluyendo Batman de 1989.

Anteriormente La Verdad Noticias había informado que el director Gunn confirmó que The Suicide Squad está ahora "completamente terminada" y elogió a Warner Bros. por no interferir ni siquiera un poco con la película.

