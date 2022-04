The Northman: La escena más fuerte

La saga de la venganza vikinga se centra en Amleth (Alexander Skarsgård), un príncipe que huye de su tierra natal cuando su padre, el rey Aurvandill (Ethan Hawke), es asesinado por el tío de Amleth, Fjölnir. Un joven Amleth escapa con vida y promete regresar algún día para vengar a su padre, salvar a su madre de la brutalidad de Fjölnir y matar a Fjölnir a su vez.

Es posible argumentar que la totalidad de "The Northman" va demasiado lejos. Los entusiastas del cine que no son fanáticos de las imágenes surrealistas, terroríficas, violentas e inquietantes podrían no encajar bien con ninguna película de Robert Eggers, aunque los fanáticos del trabajo del director pueden estar seguros de que no es más extraño ni más aterrador que cualquier cosa en la pantalla en "La bruja". o "El faro".

Como dijo recientemente el visionario director a The New Yorker , su visión de una historia de venganza que el público ha visto antes en éxitos de taquilla como "Gladiator" o "Braveheart" sigue siendo claramente más extraña, incluso para una película dirigida a un público mayoritario.

"The Northman" tiene lugar en el siglo X y describe una sociedad violenta donde los reyes son depuestos, las bandas de guerreros vikingos toman las aldeas por la fuerza y los duelos uno contra uno se libran desnudos en la base de volcanes activos. El mismo Amleth mata docenas de veces en su búsqueda de venganza, pero un acto de violencia en particular lleva las cosas a otro nivel por completo.

Amleth presenta los cuerpos mutilados de sus víctimas

Cuando Amleth llega a Islandia disfrazado de esclavo, llega a un acuerdo con Olga (Anya Taylor-Joy) para que lo ayude a vengarse de Fjölnir. Amleth primero se gana la confianza de Fjölnir, Gudrún y sus dos hijos antes de revelar su identidad al salvar a su hijo menor, Gunnar, de un posible asesino.

No es hasta después de que Amleth recibe más "privilegios" como esclavo que comienza a tomar vidas por la noche como el primer acto de su gloriosa y brutal venganza, desconcertando por completo a Fjölnir y sus súbditos. Después de una noche de ataques de Amleth, el pueblo se despierta y descubre que su agresor, aún desconocido, ha mutilado los cuerpos de varias víctimas y los ha exhibido para que todos los vean.

Es una escena de puro terror corporal, tan inquietante como cualquier película de terror (incluidas algunas de Eggers). La exhibición de horrible crueldad de Amleth está en consonancia con el tema general de la película de un hombre que se pierde en su camino hacia la venganza. La exhibición aterroriza al pueblo, particularmente al hijo de Fjölnir, Thorir. Lo que es peor: uno de los cuerpos que Amleth muestra cruelmente pertenece al buen amigo de Thorir, lo que hace que el espectáculo sea aún más difícil.

