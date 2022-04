The Northman: Explicación del final de la película

Con "The Northman", Eggers ha subido la apuesta de sus dos primeros largometrajes, la espeluznante ambientada en la Nueva Inglaterra colonial "The Witch" y la fantasía íntima y surrealista "The Lighthouse".

La película es su proyecto más ambicioso hasta el momento y presenta a sus antiguos colaboradores Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe y Katie Dickie, junto a estrellas como Nicole Kidman, Ethan Hawke y Alexander Skarsgård , quien interpreta al Príncipe Amleth.

Ante todo, "The Northman" es una historia de venganza. Si se parece un poco a "Hamlet" de Shakespeare, es porque es "Hamlet", más o menos. La película está basada en la misma historia vikinga del siglo XIII que inspiró la obra de teatro de Shakespeare. Ambientada en gran parte en el año 914, "The Northman" cuenta la historia de Amleth, un príncipe cuyo padre, el rey Aurvandill (Ethan Hawke), es asesinado por el tío traidor de Amleth, Fjölnir (Claes Bang). Amleth promete vengarse y conduce al público a una odisea de conflictos brutales, guerreros vikingos y los primeros reinos del norte de Europa e Islandia.

Si bien la narrativa real de "The Northman" es relativamente sencilla y el alcance de la película a menudo se parece a un éxito de taquilla comercial de gran presupuesto como "Gladiator", cuando la película llega a su sangrienta conclusión, nos damos cuenta de que Eggers ha logrado algo. más profundo, más específico y mucho más extraño que la epopeya histórica promedio. Esto es lo que necesita saber sobre el final de "The Northman" y lo que significa la película para la carrera de Eggers en el futuro.

Amleth se venga, pero no su reino

En "The Northman", el público conoce por primera vez a Amleth como un niño que idolatra a su padre, el rey Aurvandill (Ethan Hawke), así como al reino que espera heredar. Eso, por supuesto, no sale según lo planeado. La brutal toma de posesión del reino de Aurvandill por parte de Fjölnir envía al joven Amleth al exilio, y no vuelve a emerger hasta años después, ahora un hombre y miembro de una temible tribu vikinga.

Durante casi la totalidad de "The Northman", Amleth se guía por tres objetivos: vengar a su padre, salvar a su madre Gudrún (Nicole Kidman) y matar a Fjölnir (Claes Bang) para ganar su venganza. Como adulto, Amleth no se detiene ante nada para lograr estos objetivos mientras asesina en su camino a través de la aldea de Fjölnir en Islandia. Incluso cuando se hace evidente que puede morir en el proceso,

Amleth corre el riesgo de perderse realmente en el proceso de lograr una meta que se fijó de niño únicamente en nombre de la venganza. En un momento, Amleth deja a un lado un collar que le regaló su padre para poder disfrazarse de esclavo y acercarse a Fjölnir, y en ese momento deja de ser él mismo.

En cambio, se convierte en una herramienta de venganza profética. Los encuentros de Amleth con la Vidente (Björk) y otras visiones le dicen que sus hijos con Olga (Anya Taylor-Joy) gobernarán el reino que debería haber sido de Amleth en el futuro: su destino está en el campo de batalla con su tío.

Fjolnir muere culpable de fratricidio y en el exilio

Cuando Amleth finalmente llega para ejecutar su venganza profética, vemos que "The Northman" ofrece una conclusión desordenada que lo distingue de otras sagas de venganza. Amleth realmente no tiene un reino al que regresar y tomarlo como propio cuando crezca. Aunque Fjölnir se hizo cargo del reino de Aurvandill en un levantamiento violento, Amleth se entera de que, algún tiempo después, el propio Fjölnir fue depuesto por otro rey conquistador del norte de Europa y se vio obligado a refugiarse en Islandia.

Cuando Amleth viaja a Islandia como esclavo para encontrar a Fjölnir, no regresa a su propio reino o, en realidad, a ningún reino. El dominio de Fjölnir es solo un pequeño pueblo en Islandia donde él y Gudrún viven con su propio hijo, Gunnar (Elliot Rose), el hijo mayor de Fjölnir, Thorir (Gustav Lindh), y un pequeño grupo de gente del pueblo y sus esclavos.

Fjölnir ya ha sido humillado por fuerzas externas cuando Amleth lo alcanza, y aparte de asesinar a Aurvandill hace mucho tiempo, ni siquiera parece un mal gobernante. De hecho, lo vemos enseñándole a Gunnar la importancia de hacer trabajo físico junto con el resto del pueblo en una escena no muy diferente a las de los jóvenes Amleth y Aurvandill al principio de la película.

Cuando Fjölnir y Amleth finalmente luchan cara a cara en la base de un volcán activo al que se refieren como las Puertas del Infierno, Amleth finalmente logra su objetivo de matar a su traidor tío. Sin embargo, teniendo en cuenta el estado en el que Fjölnir ya se encuentra cuando Amleth lo alcanza, es difícil decir cuán satisfactorio es realmente llegar a esta conclusión.

The Northman cuenta una historia de venganza a toda costa

Robert Eggers se basa únicamente en la necesidad de Amleth de vengarse por la muerte de su padre a toda costa para cumplir su destino en "The Northman". La película rara vez sugiere que Amleth no logrará ese objetivo; de adulto, se encuentra entre los combatientes más violentos y temibles representados en la película, e incluso mata a un hombre más grande que él cuando lo reclutan para jugar lo que parece ser una versión temprana del deporte irlandés de lanzamiento.

Cuando Amleth es capturado por Fjölnir, su cautiverio es breve: los cuervos lo liberan de sus ataduras, lo que sugiere que su venganza contra Fjölnir no es solo su propio objetivo, sino un verdadero destino que le otorgan los dioses nórdicos. A su vez, Amleth asciende a Valhalla cuando finalmente completa su destino, representado por las visiones electrizantes de un guerrero a caballo que vuela por el cielo nocturno.

La venganza de Amleth se desarrolla incluso cuando se entera de que la realidad de la existencia de su familia no era lo que alguna vez pensó. El primer acto de la película implica que Fjölnir mantiene a Gudrún en contra de su voluntad después de la muerte de Aurvandill, pero en un giro sorprendente, finalmente nos enteramos de que fue la propia Gudrún quien conspiró para matar a Aurvandill porque era un matrimonio al que se había visto forzada, haciendo un tercio de los objetivos declarados de Amleth al comienzo de la película básicamente obsoletos.

Esto enfatiza aún más las formas en que "The Northman" enturbia las aguas de una clásica saga de venganza. Amleth no solo está impulsado por un único impulso para cumplir su destino, sino que también aprendemos que ni siquiera tiene una idea clara de por quién está buscando venganza o por qué. En última instancia, su propia destrucción violenta es la única forma en que su historia puede terminar.

¿Qué sigue para Robert Eggers después de The Northman?

¿Qué sigue para Robert Eggers después de The Northman?

"The Northman" es la tercera entrega de Robert Eggers después de dos películas que le valieron una inmensa aclamación de la crítica . Mientras que " The Witch " y " The Lighthouse " se hicieron con presupuestos relativamente modestos, "The Northman" y su precio de aproximadamente $ 90 millones (según The New Yorker ) representa un gran salto adelante para el cineasta. Con la película recibiendo sus propias críticas entusiastas de los críticos , ¿significa esto que podemos esperar más éxitos de taquilla de gran presupuesto en el estilo característico de Eggers en el futuro?

En el período previo al estreno de la película, Eggers ha sido sincero en entrevistas sobre las dificultades que enfrentó al hacer "The Northman". A pesar de la cantidad significativa de secuencias de acción en la película, Eggers señaló a The New Yorker que ni él ni su director de fotografía, Jarin Blaschke, habían filmado una escena de acción significativa antes del proyecto. Además, Eggers le dijo a The New Yorker que sus métodos de filmación dejaban poco metraje adicional para realizar cambios en la película, algo que terminó haciendo después de una serie de proyecciones de prueba.

Eggers se abrió a The Guardian sobre el proceso de retocar la película después de enviarla para las proyecciones de prueba, algo que no había hecho en sus proyectos anteriores. Si bien aclaró que el toma y daca con el estudio ayudó a producir la versión más entretenida de una película de Robert Eggers que pudo hacer, también aludió a que no necesariamente disfrutó el proceso en sí.

Si bien parece que Eggers está feliz con el resultado final de "The Northman", también le dijo a The Guardian que no quiere dejar de hacer películas de menor escala en el futuro. También señaló que ha tenido reuniones con estudios más grandes, pero que no siente que sus habilidades como cineasta sean útiles para la producción de películas de gran éxito de franquicia. Entonces, podemos ver otra gran epopeya de Eggers en el futuro, pero no esperes verlo dirigiendo una película de Marvel Cinematic Universe en el corto plazo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!