'The Nightingale': RETRASAN un año mas película con las hermanas Fanning ¡OMG!

Aquellos que deseaban ver a Elle y Dakota Fanning en el drama de la Segunda Guerra Mundial 'The Nightingale' tendrán que esperar aún más.

Sony está posponiendo la película hasta el 23 de diciembre de 2022. Anteriormente se había trasladado al 22 de diciembre de este año pero Elle Fanning se encuentra actualmente en la producción de la segunda temporada de The Great de Hulu/MRC.

Elle y Dakota Fanning protagonistas de 'The Nightingale'.

La Navidad cae un domingo de ese año, y 'The Nightingale' se enfrentará a Babylon de Paramount el 25 de diciembre y un título sin título de Illumination and Universal el miércoles 21 de diciembre de 2022. La Verdad Noticias te trae el trama de esta película si aún no sabes de que estamos hablando.

Trama de The Nightingale

El drama de Sony The Nightingale WWII protagonizado por Elle y Dakota Fanning, que se suponía que saldría a finales de este año, se ha pospuesto hasta el 22 de diciembre de 2021 debido al cierre de la producción de COVID-19.

Las hermanas de la vida real Elle y Dakota Fanning interpretarán a las hermanas en la pantalla en la historia de la mayoría de edad adaptada del bestseller internacional de Kristin Hannah. Pic, dirigida por Melanie Laurent, está ambientada en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y sigue la lucha de las hermanas por sobrevivir y resistir la ocupación alemana de Francia.

Kristian Hanna Escritora del libro 'The Nightingale'

La historia se inspiró en las valientes mujeres de la Resistencia francesa que ayudaron a los aviadores aliados derribados a escapar del territorio ocupado por los nazis y escondieron a niños judíos.

El proyecto vuelve a formar equipo con Laurent y con Elle Fanning después de que el dúo trabajara juntos en la película Galveston de 2018.

'The Nightingale' es un libro que se ha publicado en 45 idiomas y ha vendido 3,5 millones de copias solo en los EE. UU. Y se convirtió en el número uno en ventas del New York Times durante un total de 114 semanas en la lista.

Sony estreno Room 2, el 30 de diciembre del 2020 en lugar del 1 de enero de 2021 como estaba planeado, además se espera cuatro lanzamientos más este año, el de ‘Monster Hunter’ durante el fin de semana del Día del Trabajo.

'Lord and Miller's Connected’ llegará el 23 de octubre y el de Kristen Stewart-Mackenzie Davis, ‘The Happiest Season’ donde Clea DuVall dirigió llegará el 25 de noviembre así que por estrenos este 2021 no para.

