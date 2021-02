'The Muppets Show': 5 razones para DISFRUTAR de esta serie de Disney Plus

En el otoño de 1976, cuando el ébola y la carrera de Jimmy Carter en la Casa Blanca hicieron que muchos se sintieran inseguros, un titiritero barbudo y su alegre banda de inadaptados conocidos mundialmente como 'los Muppets' aparecieron en la televisión en horario de máxima audiencia para hacer reír a las masas.

Esta semana, 45 años después, el lanzamiento de "The Muppet Show" en Disney Plus ya esta disponible y puede traer algo de felicidad y alivio a quienes lo necesitan.

En última instancia, transmitida en 102 países y doblada en 15 idiomas, la media hora producida por Jim Henson se convirtió en la comedia televisada más popular en todo el mundo durante sus cinco años.

El estilo alocado de la comedia de vodevil del programa unió las líneas culturales en el país y en el extranjero. De hecho, fue un éxito entre las familias rurales del Medio Oeste y los aficionados al jazz de la ciudad de Nueva York por igual.

Henson siempre supo que podía convertir a los Muppets, una amalgama de marionetas y títeres, en estrellas por derecho propio. Se enfrentó a los escépticos durante su vida.

Sin embargo, décadas después de que sus personajes conquistaron el entretenimiento global, algunos todavía descartan a los Muppets como una comida para niños no ayuda que la calidad y originalidad de las producciones de los Muppets hayan disminuido.

Sin lugar a dudas, un programa de variedades de cuatro décadas con títeres de fieltro de ojos grandes junto a artistas del pasado no está en la parte superior de la lista de seguimiento de transmisión de todos, pero, dándole una oportunidad, muchos pronto descubrirán que "The Muppet Show" es precisamente lo que Necesito ahora mismo.

“The Muppet Show” puede sorprenderte. La Verdad Noticias tiene las cinco razones para tener en cuenta durante la repetición o la ejecución de prueba del programa clásico.

Ríase con ellos, ríase de ellos

Después de dos décadas de intentarlo, Henson finalmente descubrió cómo crear un exitoso programa de televisión estadounidense en horario estelar, filmando en Gran Bretaña.

Hizo un trato único con el agente de talentos británico Lew Grade que lo tenía a él y a su equipo de artistas de los Muppet viviendo en Londres durante cinco meses al año.

Combina una mezcla intrigante de invitados internacionales con la inclinación de Henson por la comedia arriesgada, y esto generó sorpresas cada semana en el programa de variedades.

El desertor y bailarín de ballet soviético Rudolf Nureyev interpreta un número clásico de alto vuelo junto con una imponente figura de los Muppet. El gracioso Steve Martin cambia el guión, haciendo que su aparición como invitado sea una serie de audiciones que mezclan su estilo cómico con un acto de magia.

El cantante jamaicano-estadounidense Harry Belafonte fusiona ritmos africanos y coloridas marionetas para su trepidante "Turn the World Around (Earth Song)". Y la legendaria comediante Carol Burnett lo engaña vestida de espárrago. Es algo ridículo e innovador que de alguna manera funciona.

'Los Muppets Show' nueva serie de Disney.

Omita la primera temporada desde el principio

La primera temporada de "El show de los Muppets" puede ser casi irreconocible para aquellos que conocen a los Muppets por sus películas.

Miss Piggy se ve y suena muy diferente. Varios segmentos arrastran un poco el ritmo, la mayoría de los invitados son relativamente desconocidos y muchos de los chistes simplemente no llegan (el veterano escritor de los Muppets, Jerry Juhl, reemplazó a Jack Burns después de la primera temporada).

Este es un caso raro en el que la mayoría de los espectadores no necesitan comenzar a ver en exceso en el episodio uno. Avanza hasta la segunda temporada, cuando el programa comienza a dar un gran paso con las estrellas invitadas Madeline Kahn, Dom DeLuise y John Cleese.

Una vez que hayas disfrutado de horas de risas durante la quinta temporada, regresa al debut. Los episodios clave incluyen uno con el compositor Paul Williams, quien luego escribió innumerables canciones de los Muppets como "The Rainbow Connection", y un compromiso ganador del premio Emmy con la actriz Rita Moreno.

Cuenta con cambios salvajes en estilos musicales y géneros de programas

Cualquier carrete de grandes éxitos de "The Muppet Show" presenta un desfile de grandes números musicales, que representan docenas de géneros. El icónico compositor Johnny Cash revoca varios estándares del país, el cantante Andy Williams forma un cuarteto de barbería con tres Muppets.

La superestrella de Motown Diana Ross también derriba la casa, mientras que Paul Simon deja que los Muppets brillen en una versión única de su serpenteante éxito popular "Scarborough Fair".

Sin embargo, un encanto similar del espectáculo es cuánto se desarrolla entre bastidores. Al igual que en “The Dick Van Dyke Show” o “30 Rock”, el concepto central es el productor y presentador Kermit tratando de que su grupo heterogéneo organice un espectáculo.

Teniendo en cuenta que Henson interpreta a Kermit, los indomables esfuerzos de la rana de fieltro para pelear con la diva Miss Piggy, el temerario Gonzo y el resto a menudo se desarrollan como un meta-comentario sobre cuánto se necesita para hacer que los Muppets funcionen.

Henson quería llevar las marionetas más allá de los niños

Siete años antes de "The Muppet Show", Henson dejó su huella en la creación de la serie de "entretenimiento educativo" "Barrio Sésamo" con Children's Television Workshop.

A medida que crecía en popularidad, el creador y su equipo de titiriteros podían jugar en una caja de arena más grande, pero aún estaban limitados con un enfoque en enseñar letras, números y conceptos básicos de aprendizaje a niños pequeños.

Henson siempre sostuvo que las marionetas eran solo una herramienta para contar cualquier historia, incluido material vanguardista para audiencias mayores.

Es famoso que el piloto original (no emitido) de "The Muppet Show" en realidad se tituló "Sexo y violencia", un mensaje directo para decirle a las redes: Esto no es "Barrio Sésamo".

Para la primera temporada de "Saturday Night Live" en 1975, se invitó a Henson a incorporar personajes de los Muppet para un segmento en curso que no funcionó del todo.

Reflejando esa sensibilidad del humor adulto, "The Muppet Show" incluye algunas estrellas invitadas y segmentos que pueden sorprender, como la bomba morena Raquel Welch y la rockera Alice Cooper.

A pesar de su estatus como entretenimiento familiar histórico, los padres de niños pequeños probablemente deberían ver una vista previa de ciertos episodios.

Jim Henson creador de los Muppets.

Esperen lo inesperado con los Muppets

Los artistas de Henson y los Muppet, incluido su hijo, Brian Henson, en temporadas posteriores, se negaron a volverse complacientes con el éxito. Cada año se presentaban nuevos personajes y ninguna estrella invitada apareció dos veces en el programa.

Los decorados y los gags visuales se volvieron más elaborados a medida que perfeccionaban su oficio, y había un impulso genuino por “mejorar” cada segmento, remontándose a la filosofía de Walt Disney de alcanzar la excelencia.

El propio agente 007, Roger Moore, aparece para una extravagante parodia de una película de espías. Liza Minnelli destaca el género de misterio de asesinatos en su apariencia.

Solo unos meses antes del lanzamiento de "The Empire Strikes Back", filmado en su mayoría en un estudio de Londres cerca del estudio de Londres utilizado por los Muppets, Mark Hamill y los droides de "Star Wars" se burlaron de su franquicia.

Por último, el productor y coreógrafo de danza Gene Kelly lidera un retroceso de la década de 1950 en un show-stopper de “Cantando bajo la lluvia”.

Cuando el equipo de Henson pasó a producir una trilogía de películas de los Muppets, "The Muppet Show" terminó su carrera como un gran éxito de audiencia mundial. Una docena de especiales de televisión más tarde funcionarían para recuperar la magia.

Si bien muchos artistas de los Muppets volvieron a mostrar su talento en "Fraggle Rock" (ahora en Apple TV Plus) y en la comedia de situación de los 90 producida por Brian Henson, "Dinosaurs" (recién lanzada en Disney Plus), esos 120 episodios originales establecieron un alto estándar creativo. .

El 16 de mayo de 1990, la repentina muerte de Jim Henson a los 53 años fue noticia en todo el mundo. Dejó un legado creativo de amplio alcance, y los fanáticos pueden alegrarse de que su serie Muppetational, inspiradora y de celebración, finalmente esté disponible para disfrutar una vez más.

Inicia vacunación de adultos mayores contra Covid-19 en México. Síguenos en TikTok para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!