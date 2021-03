'The Munsters': Rob Zombie esta trabajando en la nueva versión de la película

Estos rumores no han sido desmentidos ni por Rob Zombie ni por Universal y dicho esto, si conoces a Zombie, sabrás que es un super fanático de todo lo relacionado con 'The Munsters'. Entonces esta noticia tiene un poco de sentido.

Si aún no sabes quienes fueron los Munster, La Verdad Noticias tiene una pequeña explicación de lo que fue esta película que fue muy apreciada en la decada de los años 60.

Rob Zombie sera el director de 'The Munster'.

¿Quiénes fueron The Munster?

'The Munsters' es una telecomedia estadounidense que muestra la vida hogareña de una familia de monstruos benignos anteriormente protagonizada por Fred Gwynne como Herman Munster, cabeza de monstruo del tipo Frankenstein, Yvonne De Carlo como su esposa vampiro.

Lily Munster, Al Lewis como el abuelo, el vampiro callejero que disfruta hablando de los "buenos viejos tiempos", y Beverley Owen como su sobrina adolescente cuya belleza totalmente estadounidense la convirtió en la marginada de la familia y Butch Patrick medio vampiro y medio hombre lobo como Eddie Munster.

Elenco original de 'The Munster'.

Murphy's Multiverse informa que la producción comenzará en Budapest a principios de mayo. Según los informes, Sheri Moon Zombie interpretará a Lily Munster, mientras que Jeff Daniel Phillips interpretará a Herman.

Daniel Roebuck y Richard Brake también han sido elegidos para papeles no revelados junto con Jorge García y Cassandra Peterson.

Anteriormente NBC intentó revivir el programa en 2012 con Mockingbird Lane, de Bryan Fuller, protagonizada por Jerry O'Connell y Portia de Rossi. Pero la serie completa nunca se llevo acabo. Rob Zombie asegura que pondrá todo de su parte para que esta versión sea igual de buena que la original.

Estén atentos y no dejes de seguir a La Verdad Noticias ni a sus redes sociales que te mantendrán informado sobre las actualizaciones a medida que las escuchemos de esta muy esperada película, lamentablemente 'The Munster' aun no tiene una fecha probable de estreno.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.