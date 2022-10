'The Mean One', la película que mostrará a El Grinch como un asesino serial

La cinta está programada para estrenarse a finales de este año.

El sitio estadounidense Deadline reportó en exclusiva que la productora XYZ Films estrenará próximamente ‘The Mean One’, una película de terror con El Grinch como protagonista, quien será presentado como un asesino serial que destacará por ser agresivo y sangriento.

De acuerdo a la información revelada, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la cinta estará dirigida por el cineasta Steven La Morte mientras que Flip y Finn Kobler será los encargados de adaptar la historia creada por el Dr. Seuss a una trama más tétrica de la que actualmente se conoce.

La historia creada por Dr. Seuss será presentada en una versión bastante tétrica que promete ser un éxito.

“Como fanático apasionado del terror de temporada, The Mean One es exactamente el tipo de película que aparece en mi lista personal. Esta película es increíblemente genial con un giro ferozmente subversivo de David Howard Thornton, y XYZ Films está muy orgulloso de traer este slasher navideño que pronto será icónico al público en esta temporada navideña”, declaró un ejecutivo de XYZ Films a Deadline.

‘The Mean One’ tendrá a David Howard Thornton en el papel de El Grinch mientras que Krystle Martin dará vida a Cindy Ya-Sabes-Quien. También se contará con las actuaciones de Chase Mullins, John Bigham, Erik Baker, Flip Kobler y Amy Schumacher, entre otros.

¿De qué tratara 'The Mean One'?

La producción reveló el primer vistazo a la película en exclusiva para Deadline.

En lo que respecta a la trama, se sabe que Cindy Ya-Sabes-Quien regresará al pequeño pueblo festivo de Frazier Park para intentar poner fin a un doloroso ciclo que vive desde que sus padres fueron asesinados hace 20 años por un personaje gruñón y peludo de piel verde que odia la Navidad.

XYZ Films planea que ‘The Mean One’ se estrene el próximo 15 de diciembre en alguna plataforma de streaming en Estados Unidos de manera gratuita. La parodia sangrienta de El Grinch se sumará a Winnie Pooh y su próxima cinta de terror, misma que promete ser un rotundo éxito en las taquillas de cine.

¿Dónde puedo ver El Grinch?

La icónica película se encuentra disponible en Netflix.

‘El Grinch’, película protagonizada por Jim Carrey en el año 2000, se encuentra disponible de manera exclusiva en la plataforma de Netflix. Sin embargo, debes de saber que la cinta, así como su versión animada del 1966 y del 2018 también están disponibles para su compra en Amazon Prime Video.

