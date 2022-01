The Matrix Resurrections no tendrá más secuelas, productor lo confirma

Keanu Reeves posiblemente no volverá a tomar el papel de Neo/Foto: Marvel Latin News

The Matrix Resurrections, la cuarta entrega de la saga protagonizada por Keanu Reeves ya no tendrá más películas, esto se ha confirmado a poco más de una semana de su estreno en cines. Ya que a pesar de haber sido una de las franquicias más importantes entre el final del Siglo XX y principios del Siglo XXI, no logró destacar en 2021.

Warner Bros. decidió retomar esta historia, a pesar de que la tercera entrega, The Matrix Revolutions tuvo un buen cierre. Pero desde que se estrenó la cuarta película, ha quedado claro que la cinta no le ha encantado a los fans, por lo que su resurgiendo después de dos décadas definitivamente no era algo necesario.

Como te informamos en La Verdad Noticias, The Matrix Resurrections tuvo una crítica baja por parte de los expertos. Y aunque la cinta termina con un final abierto a posibles más secuelas o algún otro tipo de spin-offs, ya no habrá más filmes sobre esto.

Productor afirma que no habrá más películas sobre The Matrix Resurrections

Reeves sí quiere retomar su papel, pero los creadores ya no quieren más películas/Foto: Tech radar

El productor de la película, James McTeigue, confirmó en una entrevista con Collider, que al menos él y Lana Wachowski (directora de la cinta), no tienen interés en darle algún tipo de continuidad a la saga.

“Mira, para nosotros, creo que, en este momento, es sólo la película que has visto. No tenemos ninguna precuela en mente. No tenemos ninguna secuela en mente. No tenemos más trilogía”, aseveró el productor.

“Pero creo que la película también funciona donde está realmente abierta a la interpretación del público, como lo que sucedió en esos 60 años antes de que volvieran a pescar a Neo, o Thomas Anderson", mencionó.

"Cuando Neo y Trinity están allí al final, y están hablando con el analista, ¿qué quieren decir realmente con que van a cambiar? Así que creo que está ahí fuera, pero no está en nuestro timón en este momento”, declaró el realizador de The Matrix Resurrections.

Warner posiblemente tampoco se arrigue a hacer más sobre Matrix

La franquicia quedará en pausa de manera indefinida/Foto: Nación

Ante estos comentarios, es difícil que Warner quiera arriesgarse después de los bajos ingresos de la cinta, las opiniones encontradas de la crítica y los fans, así como por el escaso interés que ha generado en HBO Max tras su estreno en Estados Unidos.

No obstante, McTeigue no dudó en Warner siga “explotando” a la franquicia de The Matrix Resurrections solo por dinero: “Siempre está la parte financiera. Siempre están los cineastas que quieren hacer las películas, y siempre están los estudios o los streamers que tienen el dinero para facilitar eso”.

