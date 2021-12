The Matrix Resurrections no logró destacar en HBO Max de Estados Unidos

La esperada cuarta entrega de esta saga no ha logrado el éxito que se esperaba/Foto: El Output

The Matrix Resurrections no ha conseguido el éxito en su estreno en HBO Max Estados Unidos. A pesar de que su lanzamiento era uno de los más esperados, su llegada hace unos días a los cines y de manera simultánea a la plataforma de streaming en EE. UU., se volvió la “decepción” de la temporada.

Luego de muchos retrasos debido a la pandemia mundial y los cambios en el calendario de Warner Bros., la esperada cuarta película de la saga de ciencia-ficción no ha conseguido cumplir las expectativas de muchos fanáticos.

Incluso la calificación que Matrix 4 ha recibido de la crítica está por debajo de lo que se imaginaba. Ya que hasta el momento de escribir esta información en La Verdad Noticias, tiene 65% de los expertos, mientras que la audiencia le ha dado 63% en el portal Rotten Tomatoes.

The Matrix Resurrections no superó el éxito de Godzilla vs. Kong

Matrix 4 no consiguió el rating que se esperaba/Foto: AS

En el portal Deadline, se informó que Samba TV, una organización independiente que analiza ratings y estadísticas de las plataformas de streaming encontró datos que indican que la cinta protagonizada por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss fue vista en 2.8 millones de Smart TV en Estados Unidos durante sus primeros cinco días en HBO Max.

Aunque es una cifra aproximada y que aún no se ha confirmado por la propia compañía, significaría que el estreno de The Matrix Resurrections no logró destacar por encima de otros filmes como Godzilla vs. Kong, que obtuvo 3.6 millones en el mismo tiempo, convirtiéndose en ese momento en el estreno más exitoso de la plataforma.

Al parecer, estrenar la nueva película de Neo tanto en cines como en streaming en la misma fecha, no fue una idea muy acertada. Sin embargo, aún hay que esperar a que se publiquen las cifras oficiales de audiencia en aproximadamente un mes.

¿Cuánto se estrena The Matrix Resurrections en HBO Max México?

Aunque por ahora no se ha fijado una fecha exacta para el estreno de la cuarta entrega de Matrix en HBO Max Latinoamérica y México, se espera que llegue para finales de enero de 2022. Por lo que las personas que decidieron no asistir al cine a ver esta cinta, tendrán la oportunidad de disfrutarla desde casa.

Cabe destacar que The Matrix Resurrections llegó a los 22.5 millones de dólares en sus primeros cinco días en salas comerciales de América del Norte, y es que su estreno en la pantalla grande se vió “ensombrecido” por la llegada de la película Spider-Man: No Way Home que se ha vuelto la más taquillera de este año, con 81.5 millones de dólares sólo en Norteamérica.

