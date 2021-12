The Matrix Resurrections: Esta es la calificación que le ha dado la crítica

La nueva entrega de la franquicia protagonizada por Keanu Reeves ya tiene sus primeras críticas/Foto: Game News 24

The Matrix Resurrections se ha estrenado en todo el mundo este miércoles 22 de diciembre. Considerada una de las franquicias de ciencia-ficción más populares del cine, esta cinta dirigida por Lana Wachowski, quien coescribió y codirigió las primeras tres entregas, sin duda ha causado varias opiniones entre los críticos.

Ante esto, los comentarios de los expertos en el séptimo arte, el portal Rotten Tomatoes le ha dado a la cuarta película de la franquicia protagonizada por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, una calificación del 70% de aprobación.

Esto significa que el esperado regreso de Neo en Matrix 4 sí fue del agrado de la crítica, aunque posiblemente no como se esperaba. Cabe destacar que esta calificación podría disminuir o incrementar conforme avance su fin de semana de estreno, y aún no se ha publicado el puntaje que la audiencia le está dando al filme.

The Matrix está de vuelta con una cuarta película

Después de 18 años del estreno de su tercera parte, el tráiler final de The Matrix Resurrections nos mostró que gran parte del elenco está de vuelta, aunque no luce exactamente igual a la forma en que dejamos esta historia.

Tras varios cambios en su fecha de lanzamiento, finalmente podremos volver a ver a Neo, Trinity y compañía en la pantalla. Sin embargo, la diferencia con esta nueva entrega es que no es un remake ni un reboot, sino una resurrección.

De esta manera, Warner Bros. nos presenta la excusa perfecta para volver a este universo de ciencia ficción y acción que ha influido en tantas películas que llegaron después. Es muy probable que veamos varias secuencias de acción que involucran artes marciales y una trama que invita a reflexionar.

La forma en que combinan géneros cinematográficos con violencia y una producción bastante estilizada fueron algunos de los factores que llamaron la atención de los curiosos en una época en la que este filme era mucho más difícil de clasificar que en la actualidad.

Esto dicen los críticos de The Matrix Resurrections

Matrix logró una calificación del 70% en las primeras horas de su estreno por parte de la crítica/Foto: Rotten Tomatoes

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la calificación de esta cuarta entrega es con base a las críticas, y esto es lo que dicen algunos expertos: “Es la secuela de franquicia más audaz y vívidamente humana desde "The Last Jedi". La verdadera belleza y la emoción sináptica de la película de Wachowski radica en cómo obliga al público a hacerse esas preguntas”, asegura David Ehrlich de IndieWire.

Mientras que Peter Bradshaw de The Guardian menciona: “La cinta no hace mucho para eliminar el anticlímax que colgaba como una nube (...) al final de la tercera película en 2003. Esta película está preparada para iniciar una posible nueva serie, pero no hay vida creativa real en eso. Donde la película original fue explosivamente innovadora, esta es solo otra pieza de IP, un algoritmo de falta de originalidad”.

En cuanto a Fred Topel de UPI, su crítica va dirigida a Keanu Reeves que le da vida nuevamente a Neo: “Reeves permanece completamente comprometido con encarnar lo que Wachowski necesita y llega a mostrar vulnerabilidad mientras Neo intenta aferrarse a la realidad. El espectador puede empatizar con Neo”, asegura. The Matrix Resurrections está disponible ahora mismo para ver en los cines.

