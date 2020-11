The Matrix 4: Así reaccionó Jessica Henwick al ver a Keanu Reeves como Neo/Foto: IGN Latinoamérica

The Matrix es una de las franquicias más notables de Hollywood, y llegará a las pantallas una vez más con el debut de su cuarta película.

Keanu Reeves regresará como Neo en The Matrix 4, y no hace falta decir que los fanáticos están ansiosos por ver al actor repetir uno de sus papeles más icónicos. Y según su coprotagonista Jessica Henwick, fue surrealista ver a Reeves volver a meterse en la piel de Neo después de haber sido fanática durante años.

Recientemente, la estrella en ascenso habló con el medio NME sobre su ambiciosa carrera tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. Fue allí donde Henwick habló sobre su trabajo con The Matrix 4, y dijo que es extraño estar en el set dado su amor por la serie.

"Es alucinante. Crecí viendo estas películas", compartió. "La primera vez que Keanu habló en el personaje y dijo las líneas de Neo, Yahya [Abdul-Mateen II] y yo compartimos una mirada como, '¡Dios mío, está sucediendo!'"

Claramente, Henwick no es la única persona en el set que está emocionada de ver a Neo de cerca y en persona. La actriz, a quien los fanáticos conocerán por Iron Fist y Game of Thrones, es una de las muchas recién llegadas a The Matrix 4.

Si bien aparecerá una gran cantidad de talentos que regresan en la secuela, Henwick ayudará a actualizar la franquicia para el público. Y dado que es tan fan de Reeves, Henwick dice que incluso ha presentado otros proyectos para que los aborden la pareja.

"Le presenté la idea de Jess Wick todo el tiempo", le dijo Henwick a NME "¡Le encanta! Está tan entretenido con eso... o, bueno, tal vez solo finge estarlo".

Más detalles sobre The Matrix 4

Bueno, se sabe si este spin-off de John Wick está sucediendo, pero The Matrix 4 estará aquí más temprano que tarde. Warner Bros. Pictures ha anunciado que la secuela debutará a fines de diciembre de 2021 en lugar de abril de 2022.

La filmación se reanudó en The Matrix 4 en agosto en el extranjero después de que la producción se detuviera debido al COVID-19 a principios de este año.

Keanu y Carrie Ann Moss están listos para retomar sus icónicos papeles. Los fans se esta saga están muy emocionados/Foto: Cine Más Cómics

Matrix 4 está siendo dirigida por Lana Wachowski, quien codirigió la trilogía original de Matrix. Las estrellas de Original Matrix Reeves y Carrie Ann Moss regresan a sus papeles como Neo y Trinity, respectivamente, liderando un elenco que incluye a Yahya Abdul-Mateen II de Watchmen, la alumna de Iron Fist Jessica Henick, Jonathan Groff de Mindhunter, Priyanka Chopra Jonas, iZombie Andrew Caldwell y Neil Patrick Harris.

Los ex miembros del elenco de Sense8, Eréndira Ibarra, Max Riemelt, Brian J. Smith y Toby Onwumere también aparecerán, reuniéndose con Wachowski después de trabajar con ella en la serie de Netflix.