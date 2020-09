The Mandalorian temporada 2: Tráiler, fecha de estreno, spoilers y más

The Mandalorian se ha convertido en el mayor éxito de Disney Plus, al ser un hit casi instantáneo con los fans de la franquicia de Star Wars e incluso algunos que no lo son.

Aunque sabíamos que a la gente le encantaba la nueva producción live action, nos sorprendió gratamente cuando la primera temporada de la serie de Disney Plus fue nominada a 15 premios Emmy. Y después de un final emocionante que reveló no solo el nombre real de Mando (Pedro Pascal) (es Din Djarin), sino también el hecho de que fue rescatado cuando era niño por mandalorianos con armadura azul después de la muerte de sus padres, estamos ansiosos por aprender más en la temporada 2 de The Mandalorian.

Afortunadamente, ya sabemos un poco más sobre qué esperar cuando The Mandalorian regrese a finales de este año, incluida una fecha de estreno real.

Aquí está todo lo que sabemos con certeza sobre la temporada 2 de The Mandalorian.

Temporada 2 de The Mandalorian llega en octubre

Disney Plus renovó la serie live action de Star Wars antes de que se estrenara la primera temporada: el creador de The Mandalorian Jon Favreau reveló meses antes del debut del programa que ya estaba escribiendo la temporada.

Dado que The Mandalorian pudo terminar la producción justo antes de que Disney comenzara a cerrar sus producciones, fue uno de las pocas series en la plataforma de streaming que no se retrasó como resultado del coronavirus. Ahora finalmente sabemos cuándo caerá la nueva temporada: ¡marquen sus calendarios para el viernes 30 de octubre!.

Primer tráiler muestra un largo viaje por delante

Disney Plus reveló el primer tráiler de The Mandalorian para la temporada 2 en septiembre, y parece que Mando está en un viaje muy largo y peligroso mientras intenta reunir a The Child con los Jedi, quienes podrían mantenerlo a salvo.

Además, un teaser anterior indicó que es posible que veamos un nuevo personaje en la segunda temporada de The Mandalorian.

En diciembre pasado, Favreau dio un adelanto de la nueva temporada con una mirada a un modelo de criatura, el gamorreano de piel verde y parecido a un cerdo, que apareció en Return of the Jedi y que presumiblemente jugará un papel en la temporada 2.

La temporada 2 se centrará en The Child

The Child, también conocido como Baby Yoda, y los misterios de su origen serían revelados en la segunda temporada de The Mandalorian por Disney Plus.

A mitad del final de temporada, el Armero (Emily Swallow) le reveló a Din que debe asumir el papel de figura paterna para Baby Yoda y entrenarlo, tal como lo entrenaron los mandalorianos que lo encontraron a él hace tantos años, hasta que encuentra la especie del adorable pequeño o llega a la mayoría de edad.

Baby Yoda, conocido así por los fans, es uno de los éxito de The Mandalorian

Al final del episodio, Din rechazó la oferta de Greef Carga (Carl Weathers) de unirse al Gremio de Cazarrecompensas y reveló que iba a tratar de averiguar de dónde viene Baby Yoda, estableciendo así una temporada que, con suerte, arrojará algo de luz sobre una especie de la que sabemos muy poco hasta ahora.

Moff Gideon volverá a The Madalorian

Aunque Din pensó que había destruido a Moff Gideon (Giancarlo Esposito) cuando su caza TIE se estrelló, pero se reveló que en realidad sobrevivió, y eso no es todo, tiene en su poder un sable de luz de hoja negra, conocido como Darksaber, que fue construido por Tarre Vizsla, un Mandaloriano y Jedi.

No está claro cómo llegó a estar en posesión del Darksaber, pero Giancarlo Esposito confirmó a Deadline en julio que descubriremos mucho más sobre el sable en sí y cómo está conectado con Gideon en la temporada 2.

Giancarlo Esposito confirma su regreso a la serie de Disney Plus

"Verás más. del Darksaber. Obtendrá la explicación de esta antigua arma para el mundo moderno, un mundo colapsado", dijo el actor, "¿De dónde vino este sable y cómo se revivió? Es una clave en nuestra segunda temporada".

"(The Darksaber) es una clave para el pasado de Moff Gideon que posiblemente tenga mucho que ver con su origen y su deseo de construir un planeta y volver a unirlo", agregó Giancarlo Esposito.

Boba Fett tendrá su tan esperado regreso

Temuera Morrison, quien interpretó a Jango Fett en Attack of the Clones, aparecerá en la temporada 2 en el papel de Boba Fett, el famoso cazarrecompensas presentado en The Empire Strikes Back.

Temuera Morrison será Boba Fett en segunda temporada de The Mandalorian

Rosario Dawson se une al elenco

El personaje favorito de los fanáticos de Star Wars, Ahsoka Tano, hará su debut live action en la segunda temporada.

Anteriormente, Ashley Eckstein dio voz a Ahsoka Tano en la serie animada, Star Wars: The Clone Wars y también apareció en Star Wars Rebels. Ahora Rosario Dawson dará vida al personaje.

Rosario Dawson interpreta a la versión live action de Ahsoka Tano

Katee Sackhoff interpretará a Bo-Katan Kryze.

Después de haber expresado previamente al guerrero mandaloriano en The Clone Wars y Star Wars Rebels, Katee Sackhoff interpretará la versión live action en la temporada 2 de The Mandalorian, según / Film.

No hay más detalles en este momento, pero tal vez esto esté relacionado con la explicación de cómo Moff Gideon terminó con el Darksaber.

El resto del elenco comienza a definirse

Según Making Star Wars y / Film, Michael Biehn (Aliens, Terminator) ha sido elegido en la temporada 2 como un cazarrecompensas del pasado de Mando. Queda por ver si eso es bueno o malo.

Mientras tanto, la estrella de Justified y estrella invitada de The Good Place, Timothy Olyphant, se ha unido al elenco en un papel no revelado, según The Hollywood Reporter.

Robert Rodríguez y Peyton Reed serán los directores

La temporada 1 tuvo grandes nombres como Taika Waititi y Bryce Dallas Howard dirigiendo episodios, y la temporada 2 continuará la tendencia de poner a personas notables en la silla de directores.

El 4 de mayo, en honor al Día de Star Wars, Robert Rodríguez (Alita: Battle Angel) y Peyton Reed (Ant-Man) anunciaron a través de Twitter que ambos se dirigirían a una galaxia muy, muy lejana.

I am truly humbled to say I have now had the very rare privilege of directing the biggest star in the universe. @StarWars #TheMandalorian #MayThe4th #StarWarsDay pic.twitter.com/pcmzOHfgaW — Robert Rodriguez (@Rodriguez) May 5, 2020

La temporada 3 ya está en proceso

Aunque no veremos la temporada 2 durante muchos meses, Variety informa que ya se está preparando una tercera temporada de The Mandalorian.

En abril, el intercambio reveló que Favreau ha estado escribiendo la temporada 3 durante un tiempo y que el departamento de arte ya estaba creando conceptos. Eso también debería hacer que los fanáticos se sientan bastante bien con el futuro.

The Mandalorian temporada 2 debuta el próximo viernes 30 de octubre en Disney +.

¿Qué te parecen los nuevos detalles de la temporada dos de The Mandalorian? Dinos en los comentarios.