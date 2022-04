The Mandalorian podría retrasar la fecha de estreno de su tercera temporada

La próxima temporada de esta serie de Disney+ podría atrasarse/Foto: Conocedores

La serie The Mandalorian se convirtió en una de las producciones relacionadas a Star Wars más populares que se estrenaron en la plataforma de streaming, Disney Plus. Sus dos primeras temporadas son un éxito, y muchos fanáticos pensaron que en este verano llegaría la tercera temporada, pero parece que no será así.

Los rumores de la fecha de estreno de la temporada 3 de The Mandalorian surgieron después de que el actor, Giancarlo Esposito, que interpreta Moff Gideon en el programa, anunció que la serie regresaría este verano a Disney+, así lo dijo en una entrevista según el medio ComicBookMovie.

“Pronto tendrán (la temporada 3). Tengo algunas cosas que hacer con respecto a eso, poner algunos toques finales en lo que hago, pero creo que llegará en algún momento de este verano”, declaró el actor.

The Mandalorian 3 podría llegar hasta finales del 2022

Según el medio Collider, la famosa serie estrenará su tercera parte hasta finales de este 2022 "(The Mandalorian) La temporada 3 llegará a finales de este año. No se transmitirá este verano", se reveló en el medio. Esto ha generado intriga entre los fans, ya que ahora no saben a quién creerle.

Sin embargo, de acuerdo con los patrones de lanzamiento del programa de The Mandalorian, un debut durante el verano es poco probable por una gran variedad de razones. Además, la serie Obi-Wan Kenobi tendrá su debut muy pronto, por lo que no te quedarás sin contenido nuevo de Star Wars por un buen rato.

¿Cuándo sucede la historia de The Mandalorian?

La trama de The Mandalorian comenzó a desarrollarse cinco años después de El Retorno del Jedi, estrenada en 1983. El contexto, a escala general, es el siguiente: la caída del Imperio propició la conformación de la Nueva República. Por tanto, The Mandalorian se inició durante un periodo de transición en la galaxia.

