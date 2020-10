The Mandalorian enciende su Jet Pack en el último teaser de la temporada 2

The Mandalorian está listo para despegar en el último avance de la temporada 2 de la serie insignia de Disney +.

Estrenada durante el medio tiempo en Monday Night Football de ESPN, la nueva promoción demasiado corta para darnos muchos detalles de la temporada 2 (que comienza el viernes 30 de octubre) ofrece un poco más de contexto para algunas de las escenas que se vislumbraron en el primer avance de The Mandalorian que se lanzó a principios de mes.

Además, como conclusión emocionante, podemos ver a Mando encender el jet pack que adquirió al final de la temporada 1 y tomar vuelo al estilo Boba Fett.

Que sabemos de temporada 2 de The Mandalorian

Los nuevos integrantes del elenco de The Mandalorian incluyen a Rosario Dawson, como La Verdad Noticias había informado anteriormente, supuestamente como la favorita de los fanáticos de Clone Wars, Ahsoka Tano.

Katee Sackhoff de Battlestar Galactica como Bo-Katan Kryze; la estrella de Terminator, Michael Biehn, como un cazarrecompensas; la actriz de Attack of the Clones, Temuera Morrison; Timothy Olyphant en un papel no revelado; y la luchadora de la WWE, Sasha Banks como un personaje misterioso que se vislumbra en el primer tráiler, también se unen a la serie de DIsney Plus.

Segunda temporada de The Mandalorian llega a Disney Plus el 30 de octubre

Los directores de la temporada 2, mientras tanto, incluyen a Dave Filoni (quien dirigió el piloto y "The Gunslinger" de la temporada 1), Rick Famuyiwa ("The Child" y "The Prisoner" de la temporada 1), Bryce Dallas Howard ("Sanctuary" de la temporada 1), miembro del reparto Carl Weathers, a los productores de la serie, Jon Favreau, y Peyton Reed (Ant-Man).

La preproducción de la temporada 3 del spin-off de Disney + y Star Wars ya está en marcha, aunque el streamer no la ha renovado formalmente.

