'The Last of Us' tendrá segunda temporada tras gran éxito en HBO Max

Gran furor se vivió en redes sociales luego de que HBO Max diera a conocer que ‘The Last of Us’ ha sido renovada para una segunda temporada. Sin embargo, el detalle que llama la atención es que el anuncio llega cuando la serie basada en el videojuego homónimo de Naughty Dog apenas acaba de estrenar su tercer episodio en la plataforma.

Neil Drukmann, showrunner de la serie, declaró por medio de un comunicado oficial que está muy emocionado con la noticia de la renovación: “Me siento honrado, y francamente abrumado, de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestra narrativa del viaje de Joel y Ellie”.

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

Por su parte, Craig Mazin no pudo ocultar el orgullo que siente al ver el buen recibimiento que le ha dado el público televidente a la serie post apocalíptica de HBO Max: “Estoy aún más agradecido con los millones de personas que se han unido a nosotros en este viaje”.

El éxito de 'The Last of Us'

La serie promete convertirse en el título más exitoso de la plataforma del 2023.

Aunque es muy pronto para conocer más detalles de la segunda temporada, debes de saber que la primera entrega ha sido un rotundo éxito a nivel mundial. Para prueba de ello tenemos el hecho de que el episodio debut fue visto por 4.7 millones de personas y para el segundo aumentó un millón más.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la noticia causó gran furor entre los fanáticos de ‘The Last of Us’, quienes están ansiosos por ver como Joel, Tommy y Ellie se enfrentan a un virus fúngico que ha desencadenado una pandemia mundial con atacantes sedientos de sangre como protagonistas.

¿Dónde puedo ver 'The Last of Us'?

Apenas se han estrenado tres episodios y la serie ya está siendo todo un éxito a nivel mundial.

‘The Last of Us’ está disponible de manera exclusiva en HBO Max. Sin embargo, debes de saber que para poder disfrutar la serie y otros títulos disponibles en el extenso catálogo de la plataforma es necesario contar con una suscripción, cuyo costo va desde los $99 MX hasta los $149 MX al mes.

