The Last of Us: Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizarán la serie de HBO

Pedro Pascal, uno de los actores más populares del momento por GOT y The Mandalorian, y la actriz Bella Ramsey han sido elegidos como los protagonistas de la adaptación que HBO prepara de la exitosa franquicia de videojuegos The Last of Us.

El casting de Pascal y Ramsey como Joel y Ellie ha dejado satisfechos a lo fans de The Last of Us.

Pascal y Ramsey interpretarán a Joel y Ellie respectivamente en la serie emocionando a los fans con la noticia tras la revelación en marzo del año pasado de que HBO llevaría The Last of Us a la pantalla.

Y es que desde el anuncio original, los fans han especulado interminablemente sobre quienes podrían interpretar a Joel y Ellie haciendo justicia a los personajes e historia de la franquicia de The Last of Us.

La respuesta positiva en redes al anuncio de que Pedro Pascal y Bella Ramsey han asegurado los roles significa que HBO ha dado en el clavo y está lista para sorprender a los seguidores con la adaptación a la pantalla de The Last of Us.

The Last of Us: reacciones al casting de Pascal y Ramsey

Neil Druckmann, escritor y director creativo de The Last of Us, publicó en Twitter su emoción por el anuncio de Pascal y Ramsey como protagonistas de la serie que será escrita por Craig Mazin, creado de la aclamada miniserie de Chernobyl, y que tendrá guinness de Druckmann.

La historia de The Last of Us nos lleva a un mundo post apocalíptico donde una terrible pandemia ‘zombifica’ a la mayoría de Norteamérica, siguiendo a Joel quien ha sido encargado de transportar a Ellie a través de Estados Unidos a un laboratorio donde la cura está siendo desarrollada.

Es así que los fans de The Last of Us no pueden esperar para ver a Pedro Pascal y Bella Ramsey emprender este peligroso viaje en la pantalla, en La Verdad Noticias seguiremos de cerca los anuncios alrededor de esta serie de HBO para traerte lo más reciente.

