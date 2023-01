"The Last Of Us": El segundo episodio cambia la opinión de sus críticos

El segundo episodio de The Last Of Us cambia la serie

Luego de un primer episodio con opiniones divididas "The Last Of Us", el nuevo estreno de la plataforma HBO Max, ha terminado de convencer a los fans con su segundo episodio.

El primer episodio de la serie no fue del agrado de todos quienes lo estuvieron esperando, la principal crítica se enfocó en el redundante enfoque de la introducción que duró una hora y media.

El nuevo capítulo de este drama post apocalíptico inspirado en la franquicia de videojuegos del mismo nombre ha cambiado para bien la opinión de los fanáticos que no se sintieron convencidos en el estreno de la serie.

El nuevo episodio de "The Last Of Us" corrige los problemas de la serie

El nuevo episodio de The Last of Us impresiona a sus fans

El episodio arranca con los protagonistas llegando a una ciudad destruida por los infectados y los bombardeos fallidos que buscaban acabar con las consecuencias de la plaga; y con una experta en hongos de Indonesia que da una devastadora noticia, la desastrosa infección será imposible de combatir.

Esta nueva entrega de la serie de "The Last Of Us" corrige los problemas del inicio y brilla como una adaptación genuina, tomando elementos de la obra original y traduciéndolos a su propio lenguaje visual y narrativo.

A diferencia del videojuego, la serie permite experimentar la visión de Ellie, su protagonista, y dar mayor emoción y profundidad a lo que la rodea, alejándose un poco de la acción rápida que caracteriza al juego.

Mazin y Druckmann crearon una experiencia visual diferente a la del videojuego, con una cámara retrata la historia al estilo del cine de terror clásico, sin embargo, los mismos creadores de esta adaptación han declarado que la serie tendrá una diferencia significativa con el título original y es la acción.

Aunque hasta este episodio los demás elementos que conforman la serie parecen encajar y encaminarse en la dirección correcta para que se convierta en un obligado, para los fans más exigentes del videojuego y también para aquellos que sean amantes de las series de ciencia ficción.

¿Cómo se estrenarán los capítulos de "The Last Of Us"?

Estos dias estrenan los capitulos de The Last Of Us

La esperada serie de la franquicia llegó a HBO este 2023 y en La Verdad Noticias te decimos cuando puedes ver los nuevos episodios de este popular drama.

Los capítulos nuevos de "The Last Of Us" serán transmitidos por la cadena HBO y la plataforma HBO Max cada domingo a las 23:00 horas, únicamente en su idioma original.

Aunque el doblaje ya fue confirmado y se espera que los actores de doblaje que presentaron su voz para el videojuego en 2013 sean quienes conformen el cast de este nuevo proyecto de la exitosa plataforma de streaming.

