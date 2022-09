The Kardashian anuncia tráiler y fecha de estreno de su segunda temporada

La vida del Clan Kardashian-Jenner seguirá siendo expuesta en un emocionante y dramático show.

Han pasado 15 años desde que el Clan Kardashian-Jenner debutó en el mundo de la televisión y no se puede negar que aún gozan de gran popularidad en las redes sociales. Por tal motivo, Hulu se ha animado a renovar la serie The Kardashians para una segunda temporada, misma que promete ser más emocionante e impactante que nunca.

De acuerdo a información dada por la plataforma de Walt Disney Direct-to-Consumer & International y NBCUniversal, los nuevos episodios del reality show que sigue la vida cotidiana de una de las familias más famosas de Estados Unidos y del mundo se estrenarán el próximo jueves 22 de septiembre.

Recordemos que Keeping Up With The Kardashians llegó a su fin en marzo del 2021 tras 20 temporadas al aire, lo cual dejó devastado a los fans. No obstante, meses antes se anunció que Disney y Kriss Jenner se asociaron para crear una nueva serie, la cual se titularía The Kardashians y se estrenaría el pasado 14 de abril desde la plataforma de Hulu.

¿De que tratará la segunda temporada de The Kardashians?

Según lo revelado en el tráiler, la segunda temporada de The Kardashians mostrará a Kim Kardashian y Kendall Jenner en su faceta de exitosas empresarias, así como el romance de Khloé y Kourtney Kardashian con sus respectivas parejas. Asimismo, se mostrará los difíciles momentos que vivió Kylie Jenner luego de tener a su segundo bebé.

El detalle que llamó la atención es que Kriss Jenner preocupará a sus hijas al someterse a una cirugía. No obstante, el avance compartido en YouTube y redes sociales no menciona que si se trata de una cuestión de salud o es un “arreglito estético” para que la matriarca del Clan Kardashian-Jenner pueda sguir luciendo fabulosa a sus 66 años de edad.

¿Dónde ver The Kardashians 2022?

La suscripción a Star+ en Latinoamerica tiene un costo de $199 al mes.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la primera temporada de The Kardashian está disponible de manera exclusiva en Star+. Debes de saber que la plataforma emitirá los nuevos episodios de manera simultánea con Estados Unidos y el resto del mundo.

