The Good Doctor: Fanáticos no aceptan la muerte del Dr. Meléndez ¿Estará vivo?

La aparición sorpresa del Dr. Neil Meléndez (Nicholas Gonzalez) en el estreno de la temporada 4 de The Good Doctor causó un gran revuelo en línea.

Al elegir abordar la pandemia de coronavirus en el programa de ABC, el primer episodio, " Frontline Part 1 ", honró a los trabajadores de primera línea que enfrentan COVID-19 e imaginó la crisis que se desarrolla en el Hospital St. Bonaventure.

Claire y el Dr. Melendez antes de su muerte.

Mientras el personal del hospital lidiaba con la pandemia, la Dra. Claire Browne (Antonia Thomas) se tambaleó por la muerte de Melendez, que ocurrió al final de la temporada 3. ¡Alerta! La Verdad Noticias trae unos cuantos spoilers de esta serie.

A medida que el episodio continuaba, también lo hacían los desgarradores giros y vueltas. Mientras buscaba un collar con una cruz que había usado un paciente fallecido con coronavirus, Claire entró en un espacio de almacenamiento y encontró más de lo que esperaba. De la nada, Claire escuchó una voz familiar que compartía un mensaje reconfortante.

“Las cosas estarán bien”, dijo Meléndez.

Fanaticos no aceptan la muerte del Dr. Melendez

Sin dudarlo, los fanáticos se dirigieron a Twitter para compartir sus atónitas reacciones después de ver aparecer nuevamente al amado cirujano ficticio. “Mi corazón se hundió ”, escribió uno. "No juegues así con mis sentimientos", dijo un fan diferente . “Pedimos que Meléndez volviera a estar vivo y esto es lo que obtuvimos” comentó un seguidor .

Parece que muchos todavía no han aceptado la muerte de Meléndez. “Giro de la trama: Meléndez fue una alucinación todo el tiempo [porque] no hay forma de que hayan pasado dos semanas desde su muerte y a nadie le importa”, tuiteó una persona . “Entonces, no hay funeral para el Dr. Meléndez”, dijo otro . “No, todavía creo que está en coma. Necesito ver su ataúd”, escribió un fan.

TE PUEDE INTERESAR: SERIES: The Good Doctor: Cuándo se lanza y cómo ver en línea la temporada 4

Un trailer de la segunda mitad del estreno muestra a Claire teniendo otra conversación con el fantasma de Meléndez. ¿Pero qué significa todo eso? Bueno, tendrás que averiguarlo en el próximo episodio