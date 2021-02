'The Good Doctor': El INCÓMODO episodio donde Shaun conoce a los padres de Lea

Durante el episodio 8 de la temporada 4 de 'The Good Doctor' (titulado "Crianza de los hijos"), los padres de Lea deciden visitarla. Cuando Lea se entera de que sus padres vendrán, no está emocionada. Por lo general, critican a las personas con las que sale y les hacen preguntas que las hacen sentir incómodas.

Ahora Shaun conocerá a los padres de Lea y tal como esperaba, las cosas se pusieron un poco incómodas para los dos y para los padres ¿Qué paso?

Shaun conoce a los padres de Lea

Lea tiene que ir tan lejos como para proporcionarle a Shaun (Freddie Highmore) una lista de temas que deben evitar durante su conversación durante la cena. Algunos de los temas de la lista incluyen la lechuga de California, la lotería del draft de la NBA de 1985 y los bateristas. Ella dice que la lista es larga, por lo que es probable que haya mucho más que eso en su lista de "evitar".

Antes de la cena, Shaun practica con Glassman (Richard Schiff) y Morgan (Fiona Gubelman). Sin embargo, Glassman luego le dice a Shaun que no hay forma de que realmente pueda prepararse para cómo este tipo de cenas pueden salir mal. Los padres de Lea podrían hacer preguntas que Shaun no pueda responder.

“El verdadero problema no va a ser una pequeña charla y disputas familiares”, dice Glassman. "El problema real es ¿qué sucede cuando los padres de Lea expresan preocupaciones reales sobre su hija?"

Shaun le pregunta a Glassman qué preocupaciones pueden surgir. “Preocupaciones que cualquier padre tendría”, responde Glassman. “Ustedes dos apenas se conocen. No llevan mucho tiempo saliendo y ahora viven juntos. Esta relación avanza demasiado rápido".

Lea y sus padres en The Good Doctor.

¿Quién interpreta a los padres de Lea?

La madre de Lea, Pam Dilallo, es interpretada por la actriz Julie Warner. Uno de sus primeros papeles actoral fue en un episodio de 1981 del drama diurno Guiding Light titulado "Tainted Evidence". Interpretó al personaje Cynthia. En 1989, apareció en un episodio de 21 Jump Street titulado "Come from the Shadows", en el que interpretó a Alice Greenwood.

Warner hizo su debut cinematográfico en la película Flatliners de 1990. Al año siguiente, interpretó a Lou en Doc Hollywood. Sus otros papeles actoral incluyen apariciones en Mr. Saturday Night (1992), Tommy Boy (1995), Stick It (2006) y Family Law (1999-2001).

El padre de Lea, Mike Dilallo, es interpretado por Barclay Hope. Uno de sus primeros papeles como actor fue en un episodio de 1983 de la serie Hangin 'It. Hizo su debut cinematográfico en la película de 1986 The Last Season, en la que interpretó a Tom Powers.

Pam Dilallo y Mike Dilallo los padres de Lea.

La siguiente película de Hope fue Rolling Vengeance de 1987. Sus otros papeles como actor incluyen apariciones en PSI Factor: Chronicles of the Paranormal (1996), Paycheck (2003), Tooth Fairy (2010), Final Destination (2011) y Riverdale (2017-2019).

¿Quién interpreta a Lea en 'The Good Doctor'?

La novia de Shaun, Lea Dilallo, es interpretada por Paige Spara. Hizo su debut como actriz en un cortometraje del 2010 titulado Prospect Street. En 2015, se unió al elenco de Kevin de Work. Interpretó el papel de Audrey durante 10 episodios.

Paige Spara hizo su debut cinematográfico en la película Home Again de 2017, en la que interpretó a una camarera. Ese mismo año, se unió al elenco de 'The Good Doctor'.

Paige Spara interpreta a Lea en 'The Good Doctor'.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Facebook y mantente informado.