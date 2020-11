The Flight Attendant: Todo lo que sabemos de la SERIE de Kaley Cuoco

The Flight Attendant, la nueva miniserie de HBO Max protagonizado por Kaley Cuoco, está basada en la novela homónima de 2018 de Chris Bohjalian.

La miniserie de comedia oscura sigue a una joven que se ve atrapada en un misterio de asesinato internacional. The Flight Attendant fue coproducida y dirigida por Susanna Fogel, mejor conocida como la guionista de "The Spy Who Dumped Me" y "Booksmart".

HBO Max ha comercializado a The Flight Attendant como "Del co-creador de You" (Greg Berlanti), lo que provoca el tono narrativo de la miniserie. La serie Netflix de Berlanti presenta la premisa de un asesino en serie, pero agrega algo de comedia oscura a través de una subtrama romántica.

The Flight Attendant podría ser la próxima "You"

Aquí está todo lo que sabemos sobre The Flight Attendant, una miniserie de HBO Max protagonizada por una actriz cómico de renombre. Descubre los detalles en La Verdad Noticias.

El regreso a las series de Kaley Cuoco

Con The Flight Attendant, Kaley Cuoco regresa a la televisión después de interpretar a Penny en The Big Bang Theory de 2007 a 2019.

En los últimos años, la actriz estadounidense ha dado voz a Harley Quinn en la serie animada del mismo nombre, que también coproduce a través de su empresa, Yes, Norman Productions.

Kaley Cuoco también se desempeña como productora ejecutiva de The Flight Attendant en HBO Max.

Kaley Cuoco regresa a la televisión con The Flight Attendant

Aparte del papel de Kaley Cuoco en The Big Bang Theory, ha aparecido en numerosos programas de televisión durante los últimos 25 años. Interpretó a Bridget Hennessy en 8 Simple Rules de ABC y luego interpretó a Brandy Harrington en Brandy & Mr. Whiskers en Disney Channel.

Fecha de estreno de The Flight Attendant

The Flight Attendant se estrena el próximo 26 de noviembre en HBO Max. Tres episodios se lanzarán ese mismo día, y dos nuevos episodios se lanzarán el 3 y el 10 de diciembre.

El final de la serie Flight Attendant se lanzará el jueves 17 de diciembre.

El elenco de The Flight Attendant

Aparte de Kaley Cuoco en el papel principal, las coprotagonistas de The Flight Attendant incluyen a Rosie Perez (Birds of Prey), Zosia Mamet (arriba; Girls), Michiel Huisman (Game of Thrones), Michelle Gomez (Doctor Who) y Colin Woodell (The Purga).

En papeles recurrentes, Bebe Neuwirth (Señora Secretaria) y Yasha Jackson (Black Mirror "Black Museum") también aparecerán en The Flight Attendant.

La trama de The Flight Attendant

The Flight Attendant sigue a Cassandra Bowden (Cuoco), el personaje principal quien pasa tiempo con Alex Sokolov (Huisman) en una habitación de hotel de Bangkok y se despierta junto a su cadáver.

Basado en el tráiler, la conducta del personaje de Cuoco la hace parecer culpable, lo que confunde a los investigadores y a algunos de sus amigos más cercanos. Eventualmente, Cassandra debe enfrentar la posibilidad de que en realidad sea una asesina.

