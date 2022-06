The Flash ya tiene fecha para lanzar su nuevo tráiler

Fecha para el estreno del nuevo tráiler

Despejando cualquier rumor sobre un reemplazo de Ezra Miller en 'The Flash', se ha confirmado que la cinta tendrá su primer avance a la brevedad.

Los recientes escándalos del actor en Hawái lo habrían rebasado y presionado a la productora para tomar una decisión definitiva sobre su situación.

Incluso esta semana se habría mencionado el nombre del actor con una chica, a la cual le habría suminstrado sustancias ilegales desde los 12 años.

Pese a no tener confirmada la fecha de salida para un nuevo tráiler, principalmente porque ya hay uno en línea, existe un evento donde ésto podría suceder.

La San Diego Comic-Con 2022 podría darnos el nuevo vistazo a la cinta tan esperada de este héroe y despejar dudas sobre la salida de Ezra.

Barbara Muschietti, productora de la cinta, en respuesta a un fan que le exigió que publicara un tráiler, ella simplemente respondió diciendo "¡pronto!".

¿Cuándo se estrena The Flash?

Inicialmente la cinta se estrenaría a finales de este año, sin embargo una serie de decisiones ejecutivos la llevaron hasta junio de 2023.

Sin ahondar en la decisión sobre el retraso, la productora anunció que "The Flash” y “Aquaman and The Lost Kingdom” se estrenarán hasta el 2023 y no a finales de este año como se tenía presupuestado.

En "The Flash" también tendremos la participación como Batman de Michael Keaton y la última en pantalla de Ben Affleck.

