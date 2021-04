The Falcon and the Winter Soldier: ¿quién es Madame Hydra?

A través de una aparición especial que pudo haber pasado desapercibida para muchos Marvel Studios ha presentado a Madame Hydra en The Falcon and the Winter Soldier, personaje que podría ser una contraparte de Nick Fury al estar reclutando a los Vengadores Oscuros.

Alguna vez una de las mejores agentes de SHIELD, y una en las que más confiaba Nick Fury, no fue difícil para esta entrenada e inteligente mujer tomar control de Hydra y el manto de Madame Hydra.

Interpretada por la actriz Julia Louis-Dreyfus este personaje se presentó a John Walker como la Contessa Valentina Allegra de Fontaine revelando su identidad que tiene fuertes lazos con Nick Fury y Capitán América.

Y es que su origen en los cómics tiene lugar al lado de Nick Fury apareciendo en 1967 primero como un potencial interés romántico que eventualmente terminó estableciéndose como Madame Hydra.

En los cómics esta traición de un personaje que sin duda era uno de los mejores agentes de SHIELD, ayudando incluso al Capitán América en más de una ocasión, la llevó a tener tal poder y conocimiento que no le fue difícil tomar el control de Hydra volviéndose la segunda en operar bajo el nombre de Madame Hydra.

Madame Hydra: ¿reclutando a los Vengadores Oscuros o a los Thunderbolts?

Si bien en los cómics Madame Hydra está a la altura de villanos como Red Skull y el Barón Zemo, a quien también hemos visto ya en la serie de Marvel Studios y Disney+, parece que en el universo de Marvel Studios está actuando como una contraparte de Nick Fury al reclutar villanos para formar uno de varios equipos posibles.

La teoría que más peso tendría dado su intento de reclutar a John Walker al final del episodio más reciente de The Falcon and the Winter Soldier, es que Madame Hydra se encuentra formando a los Vengadores Oscuros, uno de los equipos de villanos más interesantes de los cómics modernos y que está conformado por las contrapartes oscuras de los héroes más poderosos de la Tierra.

Sin embargo otra posibilidad es que la Contessa Valentina Allegra de Fontaine esté reclutando a los Thunderbolts otro equipo famoso de villanos y que al estilo del Suicide Squad de DC es usado para realizar misiones de alto riesgo, como podría sugerir el envío del Barón Zemo a la prisión The Raft, sitio famoso por albergar otros peligrosos personajes del universo Marvel que podrían estar ansiosos por una oferta así.

Es así que ahora sabes más información sobre Madame Hydra el interesante cameo del más reciente episodio de The Falcon and the Winter Soldier en la plataforma de streaming de Disney y que parece ser una pieza clave al futuro planeado por Marvel Studios. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca el episodio final de esta popular serie y sus consecuencias en el universo cinematográfico para traerte lo más reciente.

