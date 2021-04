The Falcon and the Winter Soldier: ¿qué debe resolver el final de la serie?

Como nos enseñó WandaVision a Marvel Studios le gusta dejar algunos cabos sueltos en sus series de Disney+ sin embargo los fans esperan que al menos estas interrogantes queden aclaradas en el episodio final de The Falcon and the Winter Soldier.

¿Qué solucionará y qué dejará sin resolver el final de The Falcon and the Winter Soldier?

¿Qué pasará con Karli y los Flag Smashers? Los seguidores esperan que Sam y Bucky logren detener el plan de Karli y los super soldados que la siguen sin embargo es difícil creer que su causa terminará con una simple derrota ya que aún tendrán seguidores a lo largo del mundo. ¿Terminará Karli junto con Zemo en The Raft?

¿Cuál es el plan de John Walker? Tras mostrar que Walker está creando un nuevo escudo los fans se preguntan qué papel tendrá el ex Capitán América en la confrontación final con Karli y el resto de los Flag Smashers pero ¿tiene otro plan más allá de ir tras Sam y Karli tras hablar con la Contessa Valentina Allegra de Fontaine?

¿Cuál es el plan de Sharon Carter? Rodeada de misterio desde un inicio esta ex agente de SHIELD ha dado de qué hablar generando toda clase de teorías como que es quien está detrás del Power Broker por lo que los fans esperan que se revele por fin si sigue estando del lado de la justicia o es una de las más recientes villanas del universo cinematográfico.

¿Qué pasará con Bucky cuando termine The Falcon and the Winter Soldier? Dado su pasado Bucky continúa buscando la redención la cual muchos esperan logre alcanzar en el último episodio sin embargo aún queda por ver que hará una vez se aten los cabos sueltos de la serie sobre todo considerando que por el momento no es bienvenido en Wakanda.

The Falcon and the Winter Soldier: ¿quién es Madame Hydra?

Como informamos en el episodio 5 de la serie de Marvel Studios y Disney+ hizo su aparición la Contessa Valentina Allegra de Fontaine interpretada por la actriz Julia Louis-Dreyfus y quien es mejor conocida en los cómics como Madame Hydra.

La aparición de este personaje es una de las más importantes de la serie, originalmente aparecería primero en Black Widow, ya que parece sugerir hacia dónde se dirige Marvel Studios ya que Madame Hydra parece estar actuando como la contraparte de Nick Fury en las primeras cintas solo que reclutando a villanos para formar los Vengadores Oscuros o alguna versión de los Thunderbolts.

Pero, ¿quién es Madame Hydra? En los cómics de Marvel originalmente se introdujo al personaje como un interés romántico de Nick Fury en 1967 y desde entonces se volvió uno de los mejores agentes de SHIELD ayudando en numerosas ocasiones al Capitán América sin embargo tras una serie de hechos y gracias a sus capacidades pudo tomar el control de Hydra asumiendo el manto de Madame Hydra.

Es así que las expectativas se encuentran en lo más alto por el episodio final de The Falcon and the Winter Soldier y las respuestas que traerá a las interrogantes que ha plantado la serie desde que empezó a transmitirse en la plataforma de streaming de Disney. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la conclusión de esta popular serie y sus repercusiones en el universo cinematográfico de Marvel para traerte lo más reciente.

