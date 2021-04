The Falcon and the Winter Soldier: ¿es esta la identidad de Power Broker?

Las identidades secretas han sido parte integral de los cómics desde siempre y según una teoría que circula en redes la de Power Broker ha quedado evidenciada por una serie de detalles en The Falcon and the Winter Soldier, la exitosa serie de Marvel Studios y Disney+.

Algunos fans apuntan a que detrás de la identidad de Power Broker en The Falcon and the Winter Soldier podrían estar Sharon Carter o incluso el mismo Thunderbolt Ross lo que podría llevar a su transformación en Red Hulk.

Y es que uno de los misterios que crece en The Falcon and the Winter Soldier es la identidad del misterioso Power Broker, personaje que sería el villano de la serie y que estaría detrás de la recuperación del suero de super soldado que inició Hydra.

La teoría de la nueva serie de Marvel Studios y Disney+ menciona que debajo de la aparente fachada de Sharon Carter escondiéndose en Madripoor como una contrabandista de arte se encuentra en realidad la identidad de Power Broker. Una serie de detalles apuntan a esto, por ejemplo ¿cómo supo Carter dónde estaba el laboratorio del científico que recreó el super suero?

Además de esto está la evidente y misteriosa reacción de Sharon al final tras retirarse en un vehículo que la esperaba y mencionar a la conductora que ‘estaban en problemas’. ¿Terminó Sharon Carter vendiendo poderes como el Power Broker en Madripoor tras haber robado el escudo de Capitán América en Civil War? Una cosa no parece tan alejada de la otra sin embargo como tantas otras teorías no sabremos sino hasta que la serie lo revele.

Loki la serie que viene tras The Falcon and the Winter Soldier

Como informamos en otras noticias del universo cinematográfico de Marvel en Disney+ se estrenó este día el tráiler oficial de Loki, serie que seguirá los pasos del dios de las travesuras interpretado por el actor Tom Hiddleston.

El tráiler muestra como Loki termina en el mundo de la TVA (Time Variance Authority) tras escapar con el Tesseract en Avengers: Endgame y significa otra aparición de Hiddleston como el personaje que ha hecho desde la película de Thor en 2011.

Esta esperada serie llegará el 11 de junio a la plataforma de streaming de Disney justo a tiempo para que los fans la disfruten antes de la llegada de Black Widow al catálogo y salas de cine el 9 de julio.

Es así que continúan las teorías y especulaciones sobre las series de Marvel Studios en Disney+. ¿Qué opinas sobre la teoría de la identidad de Power Broker en The Falcon and the Winter Soldier? Déjanos saber en los comentarios. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la popular serie para traerte lo más reciente.

Comienzan las campañas hacia las elecciones 2021 en México. Síguenos en TikTok y mantente informado.