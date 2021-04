The Falcon and the Winter Soldier: aquí está el baile completo de Zemo

Tras una oleada de memes Marvel ha escuchado a los fans compartiendo en sus redes el baile completo del Barón Zemo uno de los momentos más celebrados hasta ahora de The Falcon and the Winter Soldier.

Daniel Brühl continúa interpretando a un gran Zemo en The Falcon and the Winter Soldier.

Estos épicos pasos en la pista fueron parte del episodio ‘Power Broker’ y desde su transmisión invadieron las redes con toda clase de memes siguiendo la tradición de otros bailes en cintas de Marvel como el de Tobey Maguire en Spider-Man 3.

Interpretado por el actor Daniel Brühl Zemo sorprendió a los fans del universo cinematográfico de Marvel Studios pasando de ser el hombre que rompió a los Avengers en Capitán América Civil War a uno de los personajes más carismáticos de The Falcon and the Winter Soldier.

Mientras la serie se acerca a su intenso final el mismo Brühl ha advertido a los fans que no deben dejarse llevar por el carisma de Zemo hasta ahora ya que este es tan despiadado e impredecible como su contraparte de los cómics de Marvel.

The Falcon and the Winter Soldier: ¿quién es el Power Broker?

Como informamos anteriormente una de la principales teorías que rodea a la nueva serie de Marvel Studios y Disney+ es que el Power Broker será el principal villano además de que su identidad puede estar en uno de los personajes más queridos de la saga de Capitán América.

A continuación hablaremos de spoilers de The Falcon and the Winter Soldier así que procede con cuidado, y es que una vez más el último capítulo de la serie de la plataforma de streaming ha dado una pista que parece apuntar a Sharon Carter como quien está detrás del misterioso Power Broker.

La teoría asegura que tras robar el escudo del Capitán América y tener que huir a Madripoor Carter aprovechó sus conocimientos y contactos para tomar la identidad del Power Broker revelación que sería uno de los giros argumentales de la serie.

Es así continúa el éxito de The Falcon and the Winter Soldier serie que nos ha regalado otro gran meme del universo cinematográfico de Marvel en la forma del épico baile del Barón Zemo. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta popular serie para traerte lo más reciente.

