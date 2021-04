The Falcon and the Winter Soldier: ¿Quién es el Agente de Poder?

The Falcon and the Winter Soldier no es tan misterioso como WandaVision. Pero con su tercer y cuarto episodios, la serie de Marvel tiene fanáticos que intentan descubrir la identidad de un personaje central.

Dirige el espectáculo en Madripoor y ha invertido mucho en el suero de súper soldado. Pero, ¿quién es exactamente el Power Broker o Agente de Poder? Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre este misterioso personaje.

El Agente de Poder en Marvel Comics

En Marvel Comics, el Agente de Poder es Curtiss Jackson, un criminal profesional que construye su propio imperio siniestro. El personaje apareció por primera vez en Machine Man #6 en 1978, en el que intentó hacerse cargo y controlar a Machine Man.

El villano luego pasó a luchar contra el Capitán América, Falcon, Hulk y Marvel Man. En los cómics, Curtiss Jackson funda su criminal Power Broker Corporation y contrata a un científico para que le ayude a otorgar poderes sobrehumanos a los clientes que pagan.

Finalmente, se reveló que Jackson estaba trabajando con el archienemigo del Capitán América, Red Skull. Después de Jackson, el título de Agente de Poder fue tomado por un villano enmascarado que apareció por primera vez en Avengers: The Initiative Annual #1 de 2008.

El Agente de Poder en 'The Falcon and the Winter Soldier'

Hasta ahora, solo tenemos una instantánea limitada de quién es el Agente de Poder. The Falcon and the Winter Soldier, episodio 3, "Power Broker", revela que el villano dirige la ciudad de Madripoor, asolada por el crimen, donde actualmente reside la ahora fugitiva Sharon Carter.

El Agente de Poder es responsable de contratar al Dr. Wilfred Nagel, un científico que una vez trabajó para HYDRA y la CIA y recientemente recreó una versión eficiente del suero de super-soldado.

A través de Nagel, Karli Morgenthau y sus amigos terroristas recibieron el suero y robaron los últimos viales que le quedaban. Helmut Zemo mató a Nagel, sin que el agente del poder pudiera obtener más suero de súper soldado.

Así que ahora está detrás de Karli y está empeñado en conseguir el último de los viales. En el episodio 4, “The Whole World Is Watching”, el Agente de Poder envía a Karli un mensaje amenazante, indicándole que vendrá por ella.

Los fanáticos ya tienen sus propias teorías

Todavía no está claro si The Falcon and the Winter Soldier se apegará a los cómics o creará un personaje completamente nuevo para el Agente de Poder. Pero los fanáticos de Marvel ya tienen teorías sobre quién creen que es. Algunos piensan que es Curtiss Jackson, como en los cómics.

"Mi suposición para el programa todavía es que él será esa persona, Curtis Jackson, y no hay un gran misterio detrás de su identidad", escribió un fan de Reddit. Pero otros piensan que el Agente de Poder podría ser alguien que ya conoce a Bucky y Sam.

“Entonces, la razón de mi teoría es que Sharon sabría que Selby fue asesinada, ya que ella fue la (que) la mató, estaba en la CIA para saber sobre Wilfred Nagel y su suero”, compartió un Redditor. "Y creo que está manipulando tanto a Bucky como a Sam para llegar a los Flag Smashers".

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, el final de The Falcon and the Winter Soldier se transmitirá el 23 de abril, lo que significa que los fanáticos deberían conocer la identidad del Agente de Poder muy pronto. Los nuevos episodios se transmiten los viernes en Disney +.

