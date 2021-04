The Falcon and The Winter Soldier ha estado presentando nuevos personajes de manera muy informal, especialmente en su segundo episodio. Para comenzar el episodio, se presentó al nuevo amigo del Capitán Amerca, Lemar Hoskins.

Los fanáticos de Marvel Comics saben que Lemar es un humano superpoderoso que también se conoce como Battlestar. Afortunadamente el Universo Cinematográfico de Marvel respetó el nombre de este personaje en The Falcon and the Winter Soldier.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Lemar Hoskins apareció por primera vez en Capitán América #323 en noviembre de 1986. Fue nombrado oficialmente en Capitán América #33 en septiembre de 1987 y asumió el alias de Battlestar en Capitán América #341 en mayo de 1988.

¿Quién es Battlestar de The Falcon and the Winter Soldier?

¿Quién es Lemar Hoskins de The Falcon and the Winter Soldier?

Según cuenta la historia en los cómics, Hoskins sirvió en el ejército estadounidense. Después de su servicio, Hoskins y John Walker se unieron al proceso de PowerBroker, obteniendo habilidades sobrehumanas de las drogas que el Dr. Malus les había estado proporcionando.

Walker se convirtió en Super-Patriot en ese momento, mientras que Hoskins se convirtió en un Bold Urban Commando. El Bold Urban Commando organizó ataques contra Super-Patriot como un medio para hacer que Super-Patriot pareciera más capaz y heroico.

Esto llevó a John a convertirse eventualmente en Capitán América. Hoskins continuó con los Bold Urban Commandos y finalmente adoptó el apodo de "Bucky" para este trabajo mientras servía con su nuevo Capitán América.

Battlestar en Marvel Comics

Sin embargo, se le informó que "Bucky" era un término degradante para los afroamericanos, por lo que adoptó el nuevo nombre de Battlestar. No está claro cuánto de esta historia del cómic se incorporará a la versión de The Falcon and the Winter Soldier.

Aunque parece que sus intenciones podrían no ser tan puras como las de Steve Rogers y Sam Wilson. Además, los indicios de que PowerBroker desempeña un papel en la serie podrían generar algunos lazos entre el médico villano y Hoskins.

Con Karli Morgenthau y su grupo Flag-Smashers aparentemente huyendo de PowerBroker, Walker y Hoskins podrían tener motivaciones alternativas para rastrear al grupo y todas las drogas con las que han estado huyendo.

Después de todo, una de las tácticas de PowerBroker es hacer que sus pacientes dependan de sus medicamentos. ¿Estás emocionado de ver a Battlestar y más personajes apareciendo en Universo Cinematográfico de Marvel? ¡Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios!

