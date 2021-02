The Falcon and the Winter Soldier: La agente Sharon Carter se une a la serie

Con la temporada 1 de WandaVision preparándose para su gran final, todos los ojos están puestos en The Falcon and the Winter Soldier, y la llegada de Sharon Carter en la próxima serie de Marvel Cinematic Universe que se lanzará en Disney +.

Un tráiler nuevo que se lanzó el domingo durante el gran evento del Super Bowl, no decepcionó. Los avances anteriores se centraron en Anthony Mackie y Sebastian Stan como Sam Wilson y Bucky Barnes, y su vínculo único.

Emiliy VanCamp vuelve como Sharon Carter

Eso todavía estaba muy presente en el nuevo espectacular de 120 segundos, pero también vimos por primera vez el regreso de Emily VanCamp al MCU como Sharon Carter.

Si bien se conocen pocos detalles sobre la serie, Disney + ha ofrecido la siguiente información a La Verdad Noticias:

Después de recibir el manto del Capitán América al final de Avengers: Endgame (2019), Sam Wilson se une a Bucky Barnes en una aventura mundial que pone a prueba sus habilidades.

Emily VanCamp como Sharon Carter.

La serie también trae de vuelta a Daniel Brühl como Baron Zemo, Wyatt Russell (Lodge 49) como John Walker (quien en la tradición de los cómics adopta los alter egos de US Agent o Super-Patriot), Noah Mills (The Enemy Within, The Brave), y Carl Lumbly (Supergirl, Alias).

Si bien se sabe poco sobre la serie, WandaVision mantuvo todo bajo llave hasta que WandaVision Season 1 Episode 1 irrumpió en las pantallas.

Esa serie ha sido un gran éxito, y si es la forma de lo que vendrá, entonces la única forma es para el MCU. Los cines no han estado lanzando nuevas películas de MCU debido a la pandemia, por lo que los fanáticos solo tienen que recurrir a Disney + para obtener el contenido que desean.

Disney + también albergará programas como Loki, What/If, Hawkeye y muchos más. The Mandalorian ya ha demostrado que los fanáticos se darán un atracón de Star Wars con la transmisión, y parece ser lo mismo para el contenido de MCU.

The Falcon and the Winter Soldier empezará a trasmitirse por Disney + este 19 de marzo. ¿Piensas verla? Dinos en los comentarios.

