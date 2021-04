The Falcon and the Winter Soldier: Daniel Brühl revela a su vengador favorito

The Falcon and the Winter Soldier está a más de la mitad y el último par de episodios contó con el regreso del villano de Capitán América: Civil War, Baron Zemo (Daniel Brühl). Los fanáticos han estado amando al personaje e incluso lo han convertido en el meme más grande del programa.

Esta semana, Brühl recurrió a Instagram para publicar el episodio más reciente y revelar su Avenger favorito. A pesar de los muchos héroes que aparecen en Civil War, Brühl terminó eligiendo un personaje con el que nunca había compartido pantalla ... Thor.

Sin embargo, Daniel Brühl y Chris Hemsworth protagonizaron juntos la película Rush de 2013, que fue la inspiración para su elección. "Ayer me preguntaron acerca de mi Avenger favorito…. @chrishemsworth @marvel @marvelstudios @falconandwintersoldier #tbt", escribió Brühl.

Daniel Bruhl dijo que todos deberían unirse al Team Zemo

Durante una entrevista reciente con Entertainment Tonight, Brühl bromeó diciendo que los fanáticos de Marvel deberían unirse al "Equipo Zemo". "Todos deberían unirse al Team Zemo. Creo que es una buena elección", dijo Brühl riendo.

"Lo que me encantó de la reinterpretación de Kevin Feige de ese personaje fue que no es un cliché, un tipo malvado unidimensional que simplemente hace esas cosas espeluznantes sin ninguna razón. Ha sufrido una pérdida severa”, agregó.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, los primeros cuatro episodios de The Falcon and the Winter Soldier ya están disponibles en Disney +. Cabe señalar que todos los viernes se estrena un nuevo episodio en la plataforma.

